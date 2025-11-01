Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Museu sobre o Egito: Estátua gigante de faraó, tesouro de Tutancâmon e ponte até as pirâmides

Estadão Conteúdo

Após 20 anos de obras e uma série de adiamentos, o Grande Museu Egípcio, dedicado à civilização faraônica, é inaugurado neste sábado, 1º, no Cairo, em evento destinado a impulsionar o turismo.

A instalação, com vista panorâmica para as pirâmides de Gizé e dedicado aos faraós - 30 dinastias ao longo de 5 mil anos - teve custo de mais de US 1 bilhão (R$ 5,3 bilhões).

As autoridades esperam receber cinco milhões de visitantes por ano neste edifício contemporâneo, que abriga cerca de 100 mil peças da antiguidade egípcia, incluindo algumas nunca expostas.

Entre as principais atrações, destacam-se as 5 mil peças do tesouro de Tutancâmon, que pela primeira vez estarão reunidas em um único local desde que o arqueólogo britânico Howard Carter o descobriu em 1922 em uma tumba no Vale dos Reis, no Alto Egito.

O museu foi parcialmente aberto ao público há um ano, e por suas dimensões e estrutura triangular recebeu o apelido de "quarta pirâmide". Seu design foi elaborado pelo estúdio irlandês de arquitetos Heneghan Peng, com 24 mil m2 de espaço de exposição permanente.

A partir da abertura pública, os visitantes poderão descobrir 4,5 ml objetos funerários dos 5 mil até então dispersos em diferentes instituições do país.

O museu se abre para uma estátua de granito de 11 metros de Ramsés, o Grande. Ele foi um dos faraós mais poderosos do Egito Antigo, que reinou por cerca de 60 anos, e é apontado como o responsável por expandir o alcance do Egito Antigo até a Síria moderna a leste e o Sudão moderno ao sul. A estátua recebe os visitantes assim que eles entram no átrio angular do museu.

Do átrio, uma grande escadaria de seis andares ladeada por estátuas antigas leva às galerias principais e a uma vista das pirâmides. Uma ponte liga o museu às pirâmides, permitindo que os turistas se desloquem entre eles a pé ou por meio de veículos elétricos, segundo funcionários do museu.

País aposta em inauguração como grande evento político Diante da relevância política da inauguração, o presidente Abdel Fatah Al-Sisi liderou na semana passada uma reunião de alto nível para analisar o progresso dos preparativos, segundo um comunicado oficial.

Neste encontro, o chefe de Estado insistiu na "necessidade de coordenação reforçada para garantir uma cerimônia de abertura à altura do prestígio do Egito e de seu papel como berço da civilização mundial", afirmou a nota.

Após vários adiamentos devido à Primavera Árabe (2011) e, posteriormente, à pandemia de covid-19 (iniciada em 2020), foi fixada a data de 3 de julho para a abertura. Mas, de última hora, em meio às tensões no Oriente Médio e para dar ao evento "a amplitude mundial que merece", as autoridades preferiram adiar novamente a data.

Para alcançar um público mais amplo, o grupo United Media Services (UMS), gigante egípcio da comunicação responsável pelo evento, afirmou ter assinado um acordo com o TikTok para dar maior visibilidade ao panorama cultural do país.

Após anos marcados pela instabilidade política, vários atentados e a pandemia, o setor turístico, fundamental para a economia egípcia, está se recuperando.

O país recebeu 15 milhões de visitantes estrangeiros nos primeiros nove meses do ano, alta de 21% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

As autoridades esperam um total de 17,8 milhões de turistas em 2025 e 18,6 milhões em 2026.

*Com agências internacionais AFP e AP

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

grande museu egípcio

pirâmides de gizé

egito

turismo
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DEBATES E MÚSICA

Seu Jorge é uma das vozes potentes do Global Citizen Festival: Amazônia; veja a entrevista exclusiva

Em Belém, cantor se une a outros grandes nomes da música e do ativismo mundial para debates sobre as causas sociais e ambientais

01.11.25 9h00

MÚSICA

Markinho Duran celebra carreira com show flutuante neste sábado (1º)

Cantor apresenta grandes sucessos e o novo single “Game Over” durante espetáculo em catamarã

01.11.25 8h00

QUE TAL?

Anitta dá 'spoiler' de parte do figurino que vai usar no Global Citizen, em Belém; veja o look

Apresentação acontece no sábado (1º) no estádio do Mangueirão, em evento com grandes nomes da música

31.10.25 23h03

FAMOSOS

Hugo Gloss chega a Belém e passeia pelo Ver-o-Peso antes do ‘Global Citizen’

Apresentador do festival compartilhou fotos do mercado e da Estação das Docas nas redes sociais

31.10.25 20h08

MAIS LIDAS EM CULTURA

GUIA COMPLETO

Saiba tudo sobre o Global Citizen Festival: horários, ingressos, regras e como acessar o evento

Evento será realizado neste sábado (1º), no Estádio do Mangueirão, em Belém; confira tudo que você precisa saber antes de ir

30.10.25 10h00

GLOBAL CITIZEN: AMAZÕNIA

Daniela Mercury é confirmada como atração do Global Citizen: Amazônia em Belém

Cantora se junta ao evento na capital paraense para promover a sustentabilidade e mobilizar ações cidadãs em prol do meio ambiente e da justiça social.

01.11.25 11h16

MÚSICA

Markinho Duran celebra carreira com show flutuante neste sábado (1º)

Cantor apresenta grandes sucessos e o novo single “Game Over” durante espetáculo em catamarã

01.11.25 8h00

CELEBRIDADES

Vini Jr. se envolve em polêmica com melhor amiga de Virginia; saiba o que aconteceu

Alguns internautas acharam desnecessário o gesto de Vini na foto da melhor amiga da namorada. Outros defenderam o craque e não viram nada demais

31.10.25 9h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda