O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Lula recebe presidente do Banco Africano de Desenvolvimento no Museu Goeldi em Belém

Presidente cumpre extensa agenda na capital paraense nesta quarta-feira

O Liberal
fonte

Presidente Lula e Sidi Ould Tah (Tarso Sarraf / O Liberal)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, na manhã desta quarta-feira (5.11), o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Sidi Ould Tah, no Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém.

Essa foi a primeira audiência do dia prevista na agenda do presidente, que se reunirá com vários chefes de estado nesta quarta que antecede a Cúpula do Clima, com a presença de líderes globais na capital paraense. O evento antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que começa no dia 10 de novembro. 

Lula com o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento

Conforme informações divulgadas pelo Planalto, além de Sidi Ould Tah, Lula tem reuniões com os presidentes Denis Sassou N’Guesso (Congo), Alexander Stubb (Finlândia), Xiomara Castro (Honduras), Azali Assoumani (Comores) e Jennifer Geerlings-Simons (Suriname).

image Lula e o presidente da COP 30, André Lago, conversam com o presidente do BAD, Sidi Ould Tah (Tarso Sarraf / O Liberal)

Ele também vai se reunir com o Primeiro-Ministro de Papua-Nova Guiné, James Marape, e com o Vice-Primeiro-Ministro do Conselho de Estado da República Popular da China, Ding Xuexiang.

No final da tarde, às 17h40, está prevista uma reunião bilateral com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Todos os encontros serão no Museu Paraense Emílio Goeldi.

.
