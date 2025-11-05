Lula recebe presidente do Banco Africano de Desenvolvimento no Museu Goeldi em Belém
Presidente cumpre extensa agenda na capital paraense nesta quarta-feira
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, na manhã desta quarta-feira (5.11), o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Sidi Ould Tah, no Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém.
Essa foi a primeira audiência do dia prevista na agenda do presidente, que se reunirá com vários chefes de estado nesta quarta que antecede a Cúpula do Clima, com a presença de líderes globais na capital paraense. O evento antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que começa no dia 10 de novembro.
Conforme informações divulgadas pelo Planalto, além de Sidi Ould Tah, Lula tem reuniões com os presidentes Denis Sassou N’Guesso (Congo), Alexander Stubb (Finlândia), Xiomara Castro (Honduras), Azali Assoumani (Comores) e Jennifer Geerlings-Simons (Suriname).
Ele também vai se reunir com o Primeiro-Ministro de Papua-Nova Guiné, James Marape, e com o Vice-Primeiro-Ministro do Conselho de Estado da República Popular da China, Ding Xuexiang.
No final da tarde, às 17h40, está prevista uma reunião bilateral com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Todos os encontros serão no Museu Paraense Emílio Goeldi.
