Lula recebe presidente do Banco Africano de Desenvolvimento no Museu Goeldi em Belém

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, na manhã desta quarta-feira (5.11), o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Sidi Ould Tah, no Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém.

Essa foi a primeira audiência do dia prevista na agenda do presidente, que se reunirá com vários chefes de estado nesta quarta que antecede a Cúpula do Clima, com a presença de líderes globais na capital paraense. O evento antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que começa no dia 10 de novembro.

Lula com o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal

Conforme informações divulgadas pelo Planalto, além de Sidi Ould Tah, Lula tem reuniões com os presidentes Denis Sassou N’Guesso (Congo), Alexander Stubb (Finlândia), Xiomara Castro (Honduras), Azali Assoumani (Comores) e Jennifer Geerlings-Simons (Suriname).

Lula e o presidente da COP 30, André Lago, conversam com o presidente do BAD, Sidi Ould Tah (Tarso Sarraf / O Liberal)

Ele também vai se reunir com o Primeiro-Ministro de Papua-Nova Guiné, James Marape, e com o Vice-Primeiro-Ministro do Conselho de Estado da República Popular da China, Ding Xuexiang.

No final da tarde, às 17h40, está prevista uma reunião bilateral com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Todos os encontros serão no Museu Paraense Emílio Goeldi.