Parque Zoobotânico do Museu Goeldi terá entrada gratuita durante a COP 30; veja horários

O Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém, ficará fechado para o público entre quarta (5/11) e sexta-feira (7/11) para os ajustes finais antes do início da programação oficial da Conferência das Partes (COP 30), reabrindo ao público neste sábado (8/11) com entrada gratuita todos os dias até 21 de novembro, período em que a capital sedia a COP 30. A gratuidade valerá de domingo a domingo, e a visitação funcionará das 9h às 17h, com acesso permitido até 16h.

O que os visitantes vão encontrar na COP 30

Além dos tradicionais espaços de contato com a fauna e flora amazônicas, o Parque Zoobotânico terá uma programação especial voltada à ciência, clima e Amazônia. No Centro de Exposições Eduardo Galvão, o público poderá acompanhar:

Seminários e conferências sobre clima e biodiversidade

Ciclos de diálogos sobre desafios amazônicos

Mostras e exposições científicas e artísticas

Casa da Ciência no Museu Goeldi

O Museu Goeldi, instituição do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), também sediará a Casa da Ciência, iniciativa do MCTI com atividades abertas ao público. A programação será na Biblioteca Clara Galvão e no auditório Alexandre Rodrigues Ferreira, prédios históricos que passaram por manutenção recente para receber visitantes durante a COP 30.

Serviço Parque Zoobotânico durante a COP 30

Período de gratuidade: de 8 a 21 de novembro

Funcionamento: todos os dias, das 9h às 17h (entrada até 16h)

Endereço: Av. Magalhães Barata, 376 — São Brás, Belém (PA)