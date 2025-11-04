Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Parque Zoobotânico do Museu Goeldi terá entrada gratuita durante a COP 30; veja horários

o Parque Zoobotânico terá uma programação especial voltada à ciência, clima e Amazônia

Laura Serejo*
fonte

Museu Paraense Emílio Goeldi (Agência Pará)

O Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém, ficará fechado para o público entre quarta (5/11) e sexta-feira (7/11) para os ajustes finais antes do início da programação oficial da Conferência das Partes (COP 30), reabrindo ao público neste sábado (8/11) com entrada gratuita todos os dias até 21 de novembro, período em que a capital sedia a COP 30. A gratuidade valerá de domingo a domingo, e a visitação funcionará das 9h às 17h, com acesso permitido até 16h. 

O que os visitantes vão encontrar na COP 30

Além dos tradicionais espaços de contato com a fauna e flora amazônicas, o Parque Zoobotânico terá uma programação especial voltada à ciência, clima e Amazônia. No Centro de Exposições Eduardo Galvão, o público poderá acompanhar:

  • Seminários e conferências sobre clima e biodiversidade
  • Ciclos de diálogos sobre desafios amazônicos
  • Mostras e exposições científicas e artísticas

Casa da Ciência no Museu Goeldi

O Museu Goeldi, instituição do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), também sediará a Casa da Ciência, iniciativa do MCTI com atividades abertas ao público. A programação será na Biblioteca Clara Galvão e no auditório Alexandre Rodrigues Ferreira, prédios históricos que passaram por manutenção recente para receber visitantes durante a COP 30.

Serviço Parque Zoobotânico durante a COP 30

  • Período de gratuidade: de 8 a 21 de novembro
  • Funcionamento: todos os dias, das 9h às 17h (entrada até 16h)
  • Endereço: Av. Magalhães Barata, 376 — São Brás, Belém (PA)

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cop 30

Museu Emílio Goeldi
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda