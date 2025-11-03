Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Onde tomar açaí de verdade em Belém? Confira locais

Restaurantes especialistas em culinária amazônica estão espalhados por toda a capital do Pará

Lívia Ximenes
fonte

O verdadeiro açaí é facilmente encontrado em diferentes restaurantes de Belém (Agência Pará / Arquivo)

O verdadeiro açaí é facilmente encontrado em Belém do Pará, a porta de entrada para a Amazônia. Com diversos restaurantes especialistas em culinária amazônica, a cidade oferece um turismo gastronômico rico em sabores, cultura e tradição. Confira abaixo locais para aproveitar os pratos nortistas.

VEJA MAIS

image Guia de passeio em Belém: veja onde ir com crianças
Confira espaços para aproveitar a capital paraense com toda a família

image Ribeirinho por um dia: Lula tira açaí do cacho em visita às comunidades das ilhas de Belém
Presidente está em Belém em preparação para as agendas da COP 30

[[(standard.Article) Açaí é estrela das sobremesas geladas no novo Mercado de São Brás]]

Locais para tomar açaí de verdade em Belém

Ver-O-Peso

image Peixe com açaí é tradição no Ver-O-Peso (Igor Mota | O Liberal)

O Complexo do Ver-O-Peso, além de ser um famoso ponto turístico de Belém, é a maior feira a céu aberto da América Latina. O local possui diversos pratos da comida tradicional amazônica, entre eles o açaí.

Funcionamento: segunda-feira a domingo, de 5h a 18h30

Endereço: Boulevard Castilhos França, S/N - Campina

Mercado de São Brás

Com reforma e reinauguração recentes, o Complexo de São Brás possui diversos restaurantes e pontos de alimentação. Além do açaí, outros pratos regionais como vatapá, maniçoba e unha de caranguejo estão à venda no local.

Funcionamento:

  • Praça de Alimentação da Feira: s⁠egunda a domingo e feriados, de 07h a 15h
  • ⁠Corredor Gastronômico e anexos: s⁠egunda-feira, de 15h a 22h; terça a quinta-feira e domingos e feriados, de 10h a 00h; sexta-feira e sábado, de 10h a 1h.

Endereço: Avenida José Bonifácio, S/N - São Brás

Amazônia na Cuia

O restaurante Amazônia na Cuia é referência de comida típica paraense em Belém. Os pratos diversos, além do açaí, são servidos nas famosas cumbucas de tacacá. O cardápio tem opção com pequenas porções de cada preparo, como vatapá, maniçoba e arroz paraense, proporcionando experiência completa.

Funcionamento:

  • Unidade 1: segunda-feira a domingo, de 11h a 16h e de 18h a 23h
  • Unidades 2 e 3: terça-feira a domingo, de 11h a 16h e de 18h a 23h

Endereços:

  • Unidade 1: Rua Domingos Marreiros, 851 - Umarizal
  • Unidade 2: Avenida Duque de Caxias, 1444 - Marco
  • Unidade 3: Praça Gastronômica Porto Futuro, S/N - Reduto

Açaíze

Para aqueles que desejam tomar açaí com diferentes combinações, o Açaíze é o restaurante ideal. O local funciona no modelo self-service: cada cliente pode pegar a porção de açaí e os acompanhamentos da forma que desejar. A experiência permite degustação diversa com charque, peixe, camarão, farinha d’água, farinha de tapioca e outros itens.

Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 11h30 a 15h e de 17h a 23h; sábado e domingo, de 11h30 a 15h30 e de 17h30 a 23h

Endereços:

  • Unidade 1: Avenida Conselheiro Furtado, 3094 - Guamá
  • Unidade 2: Travessa 9 de Janeiro, 2071 - Cremação

Point do Açaí D’Amazônia

No Point do Açaí D’Amazônia, clientes podem se deliciar com o tradicional açaí e outros pratos da culinária paraense. O restaurante tem entradas, chapas, bebidas e sobremesas com ingredientes locais e oferece ao público o sabor de diversos alimentos amazônicos.

Funcionamento:

  • Unidade 1: segunda-feira e domingo, de 8h a 16h30; terça a quinta-feira, de 8h a 23h30; sexta-feira e sábado, de 8h a 00h.
  • Unidade 2: segunda-feira a domingo, de 8h a 16h

Endereço:

  • Unidade 1: Boulevard Castilhos França, 744 - Campina
  • Unidade 2: Rua Veiga Cabral, 450 - Cidade Velha

Casa de Elna

Para quem deseja experimentar de tudo um pouco, o restaurante Casa de Elna é uma escolha ideal. O local tem rodízio de comida paraense, ou seja, todos os pratos da culinária tradicional do espaço são servidos como desejar. Entre os pratos servidos, está o tradicional açaí, que pode ser degustado com diferentes acompanhamentos.

Funcionamento: segunda-feira a domingo, de 11h30 a 15h e de 18h a 22h

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 649 - Nazaré

Ver-O-Açaí

O Ver-O-Açaí é um dos restaurantes para quem deseja provar o verdadeiro açaí. O local também oferece outros pratos típicos do Pará, com peixe, camarão e tucupi como ingredientes. O cardápio tem uma variedade de comidas e sobremesas com o tempero amazônico.

Funcionamento:

  • Unidade 1: segunda-feira a domingo, de 11h30 a 16h
  • Unidade 2: segunda-feira e domingo, de 11h30 a 16h; terça-feira a sábado, de 11h30 a 16h e de 18h30 a 00h

Endereços:

  • Unidade 1: Avenida Rômulo Maiorana, 1677 - Marco
  • Unidade 2: Travessa Dom Pedro I, 599 - Umarizal

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

açaí

açaí em belém

onde tomar açaí em belém

açaí de verdade em belém

gastronomia paraense
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

mobilidade

Governo do Pará envia alertas de trânsito via WhatsApp durante a COP30; veja como será

Ação do Detran alcança mais de 420 mil contatos na Grande Belém com orientações sobre interdições e rotas alternativas durante o evento.

30.10.25 19h13

INVESTIGAÇÃO

Veja tudo o que se sabe sobre o caso do menino encontrado morto dentro de mala, na Marambaia

Corpo de Paulo Guilherme da Silva Guerra, de 6 anos, foi localizado na tarde de segunda-feira (27/10) e caso revoltou população

28.10.25 10h12

BELÉM

Guamá se prepara para o VII Cortejo Visagento: cultura, memória e resistência em movimento

O Cortejo Visagento chega à sua 7ª edição dialogando diretamente com o contexto da COP30

27.10.25 18h42

BELÉM

Caju realiza a sua 10ª Festividade de São João Paulo II

Com programação litúrgica e cultural, a comunidade comemora também os 10 anos da igreja do seu padroeiro, localizada no bairro da Pedreira

27.10.25 16h43

MAIS LIDAS EM BELÉM

regularização

Calçadão do Ver-o-Peso é liberado após operação de ordenamento; veja como ficou

Liberação foi concluída no sábado (1º) e faz parte de uma ação integrada de secretarias municipais

02.11.25 15h31

BELÉM

Ruas de Belém são utilizadas para treinamento de segurança por conta da COP-30

Apesar de o evento começar apenas no dia 10 deste mês, Forças Armadas já organizam ações para escolta de líderes mundiais.

02.11.25 12h34

point cultural

Mercado de São Brás conquista paraenses e turistas com gastronomia, lojas e bares

O espaço recebe, em média, mais de 3 mil pessoas diariamente.

02.11.25 8h00

BELÉM

Dia de Finados leva milhares de pessoas aos cemitérios de Belém

Entre os frequentadores desses espaços predomina a saudade dos familiares e amigos falecidos, mas, também, a gratidão, expressada por meio de orações e a colocação de flores e velas nas sepulturas

02.11.25 11h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda