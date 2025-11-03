Onde tomar açaí de verdade em Belém? Confira locais
Restaurantes especialistas em culinária amazônica estão espalhados por toda a capital do Pará
O verdadeiro açaí é facilmente encontrado em Belém do Pará, a porta de entrada para a Amazônia. Com diversos restaurantes especialistas em culinária amazônica, a cidade oferece um turismo gastronômico rico em sabores, cultura e tradição. Confira abaixo locais para aproveitar os pratos nortistas.
Locais para tomar açaí de verdade em Belém
Ver-O-Peso
O Complexo do Ver-O-Peso, além de ser um famoso ponto turístico de Belém, é a maior feira a céu aberto da América Latina. O local possui diversos pratos da comida tradicional amazônica, entre eles o açaí.
Funcionamento: segunda-feira a domingo, de 5h a 18h30
Endereço: Boulevard Castilhos França, S/N - Campina
Mercado de São Brás
Com reforma e reinauguração recentes, o Complexo de São Brás possui diversos restaurantes e pontos de alimentação. Além do açaí, outros pratos regionais como vatapá, maniçoba e unha de caranguejo estão à venda no local.
Funcionamento:
- Praça de Alimentação da Feira: segunda a domingo e feriados, de 07h a 15h
- Corredor Gastronômico e anexos: segunda-feira, de 15h a 22h; terça a quinta-feira e domingos e feriados, de 10h a 00h; sexta-feira e sábado, de 10h a 1h.
Endereço: Avenida José Bonifácio, S/N - São Brás
Amazônia na Cuia
O restaurante Amazônia na Cuia é referência de comida típica paraense em Belém. Os pratos diversos, além do açaí, são servidos nas famosas cumbucas de tacacá. O cardápio tem opção com pequenas porções de cada preparo, como vatapá, maniçoba e arroz paraense, proporcionando experiência completa.
Funcionamento:
- Unidade 1: segunda-feira a domingo, de 11h a 16h e de 18h a 23h
- Unidades 2 e 3: terça-feira a domingo, de 11h a 16h e de 18h a 23h
Endereços:
- Unidade 1: Rua Domingos Marreiros, 851 - Umarizal
- Unidade 2: Avenida Duque de Caxias, 1444 - Marco
- Unidade 3: Praça Gastronômica Porto Futuro, S/N - Reduto
Açaíze
Para aqueles que desejam tomar açaí com diferentes combinações, o Açaíze é o restaurante ideal. O local funciona no modelo self-service: cada cliente pode pegar a porção de açaí e os acompanhamentos da forma que desejar. A experiência permite degustação diversa com charque, peixe, camarão, farinha d’água, farinha de tapioca e outros itens.
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 11h30 a 15h e de 17h a 23h; sábado e domingo, de 11h30 a 15h30 e de 17h30 a 23h
Endereços:
- Unidade 1: Avenida Conselheiro Furtado, 3094 - Guamá
- Unidade 2: Travessa 9 de Janeiro, 2071 - Cremação
Point do Açaí D’Amazônia
No Point do Açaí D’Amazônia, clientes podem se deliciar com o tradicional açaí e outros pratos da culinária paraense. O restaurante tem entradas, chapas, bebidas e sobremesas com ingredientes locais e oferece ao público o sabor de diversos alimentos amazônicos.
Funcionamento:
- Unidade 1: segunda-feira e domingo, de 8h a 16h30; terça a quinta-feira, de 8h a 23h30; sexta-feira e sábado, de 8h a 00h.
- Unidade 2: segunda-feira a domingo, de 8h a 16h
Endereço:
- Unidade 1: Boulevard Castilhos França, 744 - Campina
- Unidade 2: Rua Veiga Cabral, 450 - Cidade Velha
Casa de Elna
Para quem deseja experimentar de tudo um pouco, o restaurante Casa de Elna é uma escolha ideal. O local tem rodízio de comida paraense, ou seja, todos os pratos da culinária tradicional do espaço são servidos como desejar. Entre os pratos servidos, está o tradicional açaí, que pode ser degustado com diferentes acompanhamentos.
Funcionamento: segunda-feira a domingo, de 11h30 a 15h e de 18h a 22h
Endereço: Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 649 - Nazaré
Ver-O-Açaí
O Ver-O-Açaí é um dos restaurantes para quem deseja provar o verdadeiro açaí. O local também oferece outros pratos típicos do Pará, com peixe, camarão e tucupi como ingredientes. O cardápio tem uma variedade de comidas e sobremesas com o tempero amazônico.
Funcionamento:
- Unidade 1: segunda-feira a domingo, de 11h30 a 16h
- Unidade 2: segunda-feira e domingo, de 11h30 a 16h; terça-feira a sábado, de 11h30 a 16h e de 18h30 a 00h
Endereços:
- Unidade 1: Avenida Rômulo Maiorana, 1677 - Marco
- Unidade 2: Travessa Dom Pedro I, 599 - Umarizal
