O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Ribeirinho por um dia: Lula tira açaí do cacho em visita às comunidades das ilhas de Belém

Presidente está em Belém em preparação para as agendas da COP 30

O Liberal
fonte

Lula visita comunidades ribeirinhas e conhece cotidiano ribeirinho (Tarso Sarraf | O Liberal)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita, nesta segunda-feira (3/11), comunidades que vivem na região das ilhas da Grande Belém. A primeira parada, durante a manhã, foi em uma comunidade quilombola de Acará. Lula estava acompanhado da primeira-dama, Janja, e dos ministros Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar) e Anielle Franco (Igualdade Racial).

Durante a visita, o presidente conversou sobre a rotina da população local. Ele conheceu de perto o processo de produção de açaí e a rotina dos ribeirinhos paraenses, com o objetivo de se aproximar das diferentes vivências locais. Na visita, chegou inclusive a se aventurar no preparo do açaí, retirando o fruto do cacho, ato conhecido como "debulhar" - processo manual de separar os frutos maduros do engaço, a estrutura do cacho (veja foto).

image  (Tarso Sarraf / O Liberal)

VEJA MAIS

image Lula: COP 30 fará o mundo olhar de uma forma diferente para a Amazônia
Presidente discursou em visita a ribeirinhos no oeste do Pará

[[(standard.Article) Lula diz que mundo não pode só pedir para Brasil manter floresta em pé e precisa contribuir]]

image Lula diz que anunciará criação de universidade indígena dia 17

A visita desta segunda-feira faz parte da jornada de dois dias a comunidades ribeirinhas, indígenas, extrativistas e de pescadores de Belém e Santarém.

Lula visita comunidades ribeirinhas de Belém

No domingo (2/11), ele visitou moradores da comunidade do Jamaraquá, que reúne cerca mais de mil famílias de extrativistas e ribeirinhos, na Floresta Nacional (Flona) do Tapajós, no Oeste do Pará.

