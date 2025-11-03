Ribeirinho por um dia: Lula tira açaí do cacho em visita às comunidades das ilhas de Belém

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita, nesta segunda-feira (3/11), comunidades que vivem na região das ilhas da Grande Belém. A primeira parada, durante a manhã, foi em uma comunidade quilombola de Acará. Lula estava acompanhado da primeira-dama, Janja, e dos ministros Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar) e Anielle Franco (Igualdade Racial).

Durante a visita, o presidente conversou sobre a rotina da população local. Ele conheceu de perto o processo de produção de açaí e a rotina dos ribeirinhos paraenses, com o objetivo de se aproximar das diferentes vivências locais. Na visita, chegou inclusive a se aventurar no preparo do açaí, retirando o fruto do cacho, ato conhecido como "debulhar" - processo manual de separar os frutos maduros do engaço, a estrutura do cacho (veja foto).

(Tarso Sarraf / O Liberal)

A visita desta segunda-feira faz parte da jornada de dois dias a comunidades ribeirinhas, indígenas, extrativistas e de pescadores de Belém e Santarém.

No domingo (2/11), ele visitou moradores da comunidade do Jamaraquá, que reúne cerca mais de mil famílias de extrativistas e ribeirinhos, na Floresta Nacional (Flona) do Tapajós, no Oeste do Pará.