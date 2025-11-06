Açaí é estrela das sobremesas geladas no novo Mercado de São Brás

O recém-inaugurado Mercado de São Brás, em Belém, vem atraindo olhares e paladares. Entre os novos sabores que conquistam moradores e turistas, as sobremesas geladas de açaí têm ocupado lugar de destaque. Da cremosidade dos gelatos regionais ao toque gourmet das versões com Nutella e castanhas, o fruto amazônico mostra mais uma vez sua versatilidade, agora, em um ambiente que celebra o regionalismo e a inovação gastronômica.

Na franquia Maioca Gelateria, a aposta é no sabor genuinamente paraense. “Nós primamos pelo regionalismo, tanto nos gelados quanto nos picolés. Nosso açaí não leva saborizantes nem conservantes, apenas a fruta in natura, água e açúcar”, explica Verena Corrêa de Mello, sócia-proprietária da unidade instalada no mercado. Segundo ela, o açaí é o carro-chefe da casa: “É o primeiro sabor que acaba. Tanto o público local quanto os turistas procuram por ele”.

Verena Corrêa de Mello (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

A marca também investe em combinações que exaltam a cultura amazônica, como o sorvete “Paraense”, que mistura açaí e farinha de tapioca, e o “Mestiço”, união do açaí com tapioca gelato. “Esses sabores mostram o quanto o regional tem força, dentro e fora do Pará”, completa Verena.

Entre os clientes fiéis está Daisy Sarmane Rosa, empresária e amante declarada do açaí. “Sempre procuro o sorvete de açaí e o de cupuaçu. Mas o açaí é primordial. É cultural nosso, o sabor é incrível, e a gente tem que valorizar as coisas da Amazônia”, afirma. Para ela, a cremosidade é o segredo de uma boa sobremesa gelada. “Tem que ser bem cremoso, pra ficar gostoso e maravilhoso”, diz, entre risos.

Daisy Sarmane Rosa (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Já na Açaí Delas Açaiteria, a proposta é unir o sabor tradicional à tendência gourmet. “Nosso açaí é 100% produção própria. A gente trabalha como se fosse um frozen, e o cliente pode montar o copo com caldas, frutas e até três complementos”, conta Ana Nascimento, sócia-proprietária. As opções incluem desde caldas de cupuaçu e curuçu até castanhas regionais, que dão um toque de textura e identidade ao produto.

Ana Nascimento (Foto: Carmem Helena)

O designer David Medeiros escolheu um sorvete de açaí da sorveteria Ice Bode, no Mercado de São Brás. Ele comenta que é uma boa opção alternativa do açaí tradicional, além de ser refrescante. “Eu gosto bastante de açaí. Tento procurar uma opção para não pesar tanto com a farinha e escolhi essa sobremesa, que acaba sendo mais leve. Nessa época principalmente, que é muito quente, procuramos uma opção mais fresca”, relata.

David Medeiros escolheu um sorvete de açaí como sobremesa no Mercado de São Brás (Foto: Igor Mota/O Liberal)

Serviço

Mercado de São Brás

Avenida Governador José Malcher, São Brás, Belém – PA

Horário de funcionamento: terça a domingo, das 10h às 22h

As gelaterias Maioca Gelateria, Ice Bode e Açaí Delas Açaiteria estão localizadas no polo gastronômico interno do mercado, próximo à praça de alimentação.