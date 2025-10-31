Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Guia de passeio em Belém: veja onde ir com crianças

Confira espaços para aproveitar a capital paraense com toda a família

Lívia Ximenes
fonte

Belém foi o destino mais procurado por turistas em 2024 (Foto: Amazônia Online)

Belém do Pará, cidade localizada no Norte do Brasil e sede da 30ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (COP 30 - ONU), tem diversos pontos turísticos para passeios em família. A capital paraense é o destino mais procurado por viajantes brasileiros, segundo o Anuário Braztoa 2025. Confira abaixo um guia de passeio em Belém.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) COP 30 deve impulsionar turismo em Belém e deixar legado econômico duradouro na Amazônia]]

[[(standard.Article) Turismo em Belém cresce 33% nos últimos 3 anos, diz FBHA]]

image Melhoria na rede elétrica impulsiona turismo e negócios na ilha do Combu
O investimento, de aproximadamente R$ 6 milhões, permite que cerca de 350 famílias sejam atendidas com uma estrutura mais robusta

Guia de passeio em Belém para famílias

1 - Bosque Rodrigues Alves

image Bosque Rodrigues Alves (Joyce Ferreira | Agência Belém)

O roteiro de passeios pode começar no Bosque Rodrigues Alves Jardim Zoobotânico, localizado em uma das avenidas mais movimentadas e famosas de Belém. O local guarda diversidade de fauna e flora amazônicas, como um pedaço da floresta preservada na cidade. Há mais de 80 mil espécies de plantas e animais distribuídos por 15 hectares, com 80% de áreas verdes e 20% de espaços para livre circulação.

image Bosque Rodrigues Alves (Thiago Gomes | Arquivo O Liberal)

Funcionamento: terça-feira a domingo, de 8h a 17h.

Ingresso:

  • Inteira - R$ 2,00
  • Meia - R$ 1,00

Obs.: crianças de até seis anos e idosos acima de 60 anos têm direito à entrada gratuita.

Endereço: Avenida Almirante Barroso, 2305 - Marco.

2 - Mangal das Garças

image Mangal das Garças (Oswaldo Forte / O Liberal)

Em seguida, a escolha da vez pode ser o Parque Zoobotânico Mangal das Garças, uma área de 40 mil metros quadrados às margens do Rio Guamá com entrada gratuita. O recanto tem três espaços monitorados para visitação, além de restaurante e áreas de passeio. No Mirante, é possível apreciar a vista do rio e floresta, enquanto no Farol de Belém, visitantes observam também a cidade. Já o Borboletário José Márcio Ayres abriga borboletas e beija-flores e o Viveiro das Aningas é a casa de 35 espécies de aves, todos disponíveis para admiração do público.

A história do transporte nos rios da Amazônia é contada no Memorial Amazônico da Navegação, com aspectos regionais, militares e comerciais. O Mangal também disponibiliza o Armazém do Tempo, antigo galpão de ferro da Empresa de Navegação da Amazônia (ENASA); Fonte de Caruanas, cascata de pedra e nascente de um riacho; Lago Carvername e Lago da Ponta, onde aves pernaltas, marrecas e quelônios moram; e o Restaurante Manjar das Garças, com buffet variado no almoço e jantar à La Carte. Diariamente, o espaço tem atrações de alimentação de animais e educação ambiental.

image Mangal das Garças (Oswaldo Forte / O Liberal)

Funcionamento do Mangal das Garças: terça-feira a domingo e feriados, de 9h a 18h.

Atrações diárias

Alimentação

  • Iguanas - 8h30
  • Tartarugas - 10h15
  • Peixes - 10h30
  • Garças - 11h, 15h e 17h30

Educação ambiental

  • Gaviãozinho - 9h
  • Araçari - 10h30
  • Corujas - 17h

Funcionamento do Restaurante Manjar das Garças:

  • Terça a quinta-feira, de 12h a 15h e de 20h a 0h
  • Sexta-feira e sábado, de 12h a 16h e 20h a 0h
  • Domingo, de 12h a 16h.

Ingresso para áreas monitoradas (Borboletário José Márcio Ayres, Farol de Belém e Memorial Amazônico da Navegação):

  • Inteira por pessoa e espaço - R$ 9,00
  • Meia por pessoa e espaço - R$ 4,50
  • Para todos os espaços e por pessoa - R$ 22,00

Obs.: crianças menores de sete anos e idosos acima de 60 anos têm direito à entrada gratuita.

Endereço: Rua Carneiro da Rocha, S/N - Cidade Velha

3 - Parque Porto Futuro

image Porto Futuro (Filipe Bispo)

Por fim, para encerrar o passeio, o local escolhido pode ser o Parque Urbano Belém Porto Futuro. O local, às margens da Baía do Guajará, fica no bairro do Reduto e possui acesso gratuito. O ambiente possui áreas para caminhada e passeios de bicicleta, além de brinquedos e chafariz para crianças, espaço pet, espreguiçadeiras, vista para o pôr-do-sol e quiosques de alimentação.

image ​Porto Futuro (Cristino Martins / O Liberal)

Funcionamento: domingo a domingo, de 6h a 22h.

Obs.: fechado na primeira segunda-feira de cada mês até às 16h para manutenção.

Endereço: Rua Belém, S/N - Reduto.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

guia de passeio em belém

pontos turisticos de belém

passeio com família
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

mobilidade

Governo do Pará envia alertas de trânsito via WhatsApp durante a COP30; veja como será

Ação do Detran alcança mais de 420 mil contatos na Grande Belém com orientações sobre interdições e rotas alternativas durante o evento.

30.10.25 19h13

INVESTIGAÇÃO

Veja tudo o que se sabe sobre o caso do menino encontrado morto dentro de mala, na Marambaia

Corpo de Paulo Guilherme da Silva Guerra, de 6 anos, foi localizado na tarde de segunda-feira (27/10) e caso revoltou população

28.10.25 10h12

BELÉM

Guamá se prepara para o VII Cortejo Visagento: cultura, memória e resistência em movimento

O Cortejo Visagento chega à sua 7ª edição dialogando diretamente com o contexto da COP30

27.10.25 18h42

BELÉM

Caju realiza a sua 10ª Festividade de São João Paulo II

Com programação litúrgica e cultural, a comunidade comemora também os 10 anos da igreja do seu padroeiro, localizada no bairro da Pedreira

27.10.25 16h43

MAIS LIDAS EM BELÉM

INVESTIGAÇÃO

Veja tudo o que se sabe sobre o caso do menino encontrado morto dentro de mala, na Marambaia

Corpo de Paulo Guilherme da Silva Guerra, de 6 anos, foi localizado na tarde de segunda-feira (27/10) e caso revoltou população

28.10.25 10h12

DIA DE FINADOS

'Menina da mala': relembre o caso de uma das santas populares de Belém

No Dia de Finados, muitas pessoas visitam o túmulo de Diene Ellen, no cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, por solidariedade e até por fé

28.10.25 15h42

TRANSPORTE

BRT Metropolitano inaugura nesta sexta-feira e começa a operar no sábado (01/11)

O anúncio foi feito pelo governador Helder Barbalho, que afirmou que se trata de um novo conceito de transporte, de uma oferta de serviços nova e de linhas novas

28.10.25 13h37

BELÉM

Marinha suspende visitação ao maior navio de guerra da América Latina em Belém; entenda

Desde o dia 18 deste mês, a população poderia ir até o cais da Ocrim, ao lado do Ver-o-Rio, visitar o Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico"

27.10.25 14h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda