Guia de passeio em Belém: veja onde ir com crianças

Belém do Pará, cidade localizada no Norte do Brasil e sede da 30ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (COP 30 - ONU), tem diversos pontos turísticos para passeios em família. A capital paraense é o destino mais procurado por viajantes brasileiros, segundo o Anuário Braztoa 2025. Confira abaixo um guia de passeio em Belém.

Guia de passeio em Belém para famílias

1 - Bosque Rodrigues Alves

O roteiro de passeios pode começar no Bosque Rodrigues Alves Jardim Zoobotânico, localizado em uma das avenidas mais movimentadas e famosas de Belém. O local guarda diversidade de fauna e flora amazônicas, como um pedaço da floresta preservada na cidade. Há mais de 80 mil espécies de plantas e animais distribuídos por 15 hectares, com 80% de áreas verdes e 20% de espaços para livre circulação.

Funcionamento: terça-feira a domingo, de 8h a 17h.

Ingresso:

Inteira - R$ 2,00

Meia - R$ 1,00

Obs.: crianças de até seis anos e idosos acima de 60 anos têm direito à entrada gratuita.

Endereço: Avenida Almirante Barroso, 2305 - Marco.

2 - Mangal das Garças

Em seguida, a escolha da vez pode ser o Parque Zoobotânico Mangal das Garças, uma área de 40 mil metros quadrados às margens do Rio Guamá com entrada gratuita. O recanto tem três espaços monitorados para visitação, além de restaurante e áreas de passeio. No Mirante, é possível apreciar a vista do rio e floresta, enquanto no Farol de Belém, visitantes observam também a cidade. Já o Borboletário José Márcio Ayres abriga borboletas e beija-flores e o Viveiro das Aningas é a casa de 35 espécies de aves, todos disponíveis para admiração do público.

A história do transporte nos rios da Amazônia é contada no Memorial Amazônico da Navegação, com aspectos regionais, militares e comerciais. O Mangal também disponibiliza o Armazém do Tempo, antigo galpão de ferro da Empresa de Navegação da Amazônia (ENASA); Fonte de Caruanas, cascata de pedra e nascente de um riacho; Lago Carvername e Lago da Ponta, onde aves pernaltas, marrecas e quelônios moram; e o Restaurante Manjar das Garças, com buffet variado no almoço e jantar à La Carte. Diariamente, o espaço tem atrações de alimentação de animais e educação ambiental.

Funcionamento do Mangal das Garças: terça-feira a domingo e feriados, de 9h a 18h.

Atrações diárias

Alimentação

Iguanas - 8h30

Tartarugas - 10h15

Peixes - 10h30

Garças - 11h, 15h e 17h30

Educação ambiental

Gaviãozinho - 9h

Araçari - 10h30

Corujas - 17h

Funcionamento do Restaurante Manjar das Garças:

Terça a quinta-feira, de 12h a 15h e de 20h a 0h

Sexta-feira e sábado, de 12h a 16h e 20h a 0h

Domingo, de 12h a 16h.

Ingresso para áreas monitoradas (Borboletário José Márcio Ayres, Farol de Belém e Memorial Amazônico da Navegação):

Inteira por pessoa e espaço - R$ 9,00

Meia por pessoa e espaço - R$ 4,50

Para todos os espaços e por pessoa - R$ 22,00

Obs.: crianças menores de sete anos e idosos acima de 60 anos têm direito à entrada gratuita.

Endereço: Rua Carneiro da Rocha, S/N - Cidade Velha

3 - Parque Porto Futuro

Por fim, para encerrar o passeio, o local escolhido pode ser o Parque Urbano Belém Porto Futuro. O local, às margens da Baía do Guajará, fica no bairro do Reduto e possui acesso gratuito. O ambiente possui áreas para caminhada e passeios de bicicleta, além de brinquedos e chafariz para crianças, espaço pet, espreguiçadeiras, vista para o pôr-do-sol e quiosques de alimentação.

Funcionamento: domingo a domingo, de 6h a 22h.

Obs.: fechado na primeira segunda-feira de cada mês até às 16h para manutenção.

Endereço: Rua Belém, S/N - Reduto.