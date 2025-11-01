Capa Jornal Amazônia
Turismo em Belém cresce 33% nos últimos 3 anos, diz FBHA

Segundo Alexandre, o crescimento reflete não apenas a hotelaria e a gastronomia, mas toda a cadeia turística da cidade, incluindo eventos, aviação regional e cruzeiros

Gabi Gutierrez
fonte

Em Belém, estrutura de hospedagem para COP 30 inclui navios cruzeiros, hotéis e aluguéis por temporada (Foto: Reprodução / Agência Pará)

O setor de hospedagem e alimentação em Belém experimentou um crescimento acumulado de 33,4% entre 2019 e 2024, após a retomada pós-pandemia. Em 2024, o faturamento chegou a R$ 7,3 bilhões, e para 2025, impulsionado pela realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) e pela expansão da infraestrutura turística, a expectativa é de que o turismo movimente cerca de R$ 11,6 bilhões. Os dados foram comentados pelo presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), Alexandre Sampaio de Abreu, em entrevista ao Grupo Liberal.

Segundo Alexandre, o crescimento reflete não apenas a hotelaria e a gastronomia, mas toda a cadeia turística da cidade, incluindo eventos, aviação regional e cruzeiros. “Belém está super bem. A COP 30 representa uma grande oportunidade para consolidar o turismo na Amazônia e mostrar ao mundo a capacidade da região de receber eventos internacionais de grande porte”, destacou.

O setor ainda enfrenta desafios como qualificação de mão de obra, ampliação da malha aérea e custos operacionais. A expectativa é de que a COP 30 acelere a modernização da rede hoteleira e gere novos negócios para restaurantes e comércio local, consolidando a capital como destino turístico nacional e internacional.

Palavras-chave

TURISMO EM BELÉM
Economia
