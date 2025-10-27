Melhoria na rede elétrica impulsiona turismo e negócios na ilha do Combu

A ilha do Combu, um dos principais destinos turísticos de Belém, passa a contar com uma rede elétrica mais moderna e segura após a conclusão de obras que substituíram cerca de 10 quilômetros de fiação antiga por um novo sistema trifásico. A mudança, feita pela Equatorial Energia, que ampliou a capacidade de distribuição de energia, beneficia diretamente moradores e empreendedores locais, garantindo maior estabilidade no fornecimento e reduzindo riscos de interrupções.

O investimento, de aproximadamente R$ 6 milhões, permite que cerca de 350 famílias sejam atendidas com uma estrutura mais robusta. Para o setor turístico, a melhoria representa a possibilidade de ampliar serviços e abrir novos negócios na ilha, que concentra bares, restaurantes e pousadas muito procurados por visitantes.

Segundo técnicos responsáveis pelo projeto, a substituição do sistema monofásico por uma rede compacta e mais protegida foi fundamental para adaptar o fornecimento de energia às características da região, marcada por áreas alagadas e de difícil acesso.

A empresária Joana Vieira, dona de um restaurante, que reúne gastronomia e hospedagem na ilha, relata que o impacto já é perceptível.

“Esse investimento trouxe muito mais que energia. Ele também ajuda a reduzir impactos ambientais, pois muitos moradores e empresários deixaram de usar geradores a diesel. A gente se livrou de gastos desnecessários, como armazenar gelo, e agora consegue usar freezers e oferecer mais conforto aos hóspedes. Nossa meta é expandir ainda mais o complexo”, contou Joana.