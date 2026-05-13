Diogo Defante é agredido no rosto durante show e desabafa: 'Me deixou triste'

O humorista e influenciador digital Diogo Defante surpreendeu os seus seguidores, nesta quarta-feira (13) após revelar que levou uma sapatada no rosto durante um show realizado em uma casa noturna, no Rio de Janeiro. Na ocasião, o humorista publicou um tweet para explicar que já havia desculpado o agressor no local, mas que ficou triste com a situação, porque ele poderia ter deixado o palco se a agressão tivesse sido mais grave ou atingido um órgão mais sensível de seu corpo naquele momento.

Com o impacto do sapato no rosto, Diogo disse ainda que ficou com um olho roxo e até brincou ao postar uma foto do hematoma com a legenda em tom de ironia: "Obrigado pelo carinho, RJ". Apesar do susto no palco, o influenciador tentou levar a situação com leveza e informou que até chegou a aceitar as desculpas pedidas pelo agressor, que se mostrou arrependido do ato e se defendeu ao dizer que havia dado a sapatada apenas devido a "zueira do momento", já que o artista é conhecido por atitudes inusitadas.

“Embora eu mesmo tenha postado esse corte por ter terminado tudo bem… confesso que me deixou triste na hora, porque poderia ter feito eu não continuar mais o show. E nesse caso já desculpei o agressor porque, como imaginei, ele disse que foi pela zueira e me pediu desculpas!”, escreveu Diogo Defante em uma publicação no X.

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Os limites das "brincadeiras" na comédia

Ao final de seu desabafo, o influencer digital destacou que o seu trabalho como comediante não possui espaço para agressão, mesmo que tivesse sido uma possível "brincadeira" do fã que estava na plateia, como o próprio agressor alegou ao artista. “Minha comédia em nada tem a ver com agressão, então fica de exemplo para que lembrem que quem tá no palco, além do artista, é um ser humano. Joguem camisinha inflada que não machuca e é rock’n’roll. Amo vocês”, finalizou Diogo Defante.

Nos comentários do vídeo, diversas pessoas concordaram com a posição do humorista nas mídias digitais. "O cara trampando lá e o cara joga o sapato, eu acho isso antiético, sério, para que ser desse jeito?", escreveu um usuário. Já outros riram da situação, alegando que Diogo Defante "merecia a sapatada" enquanto alguns deferam o humorista dos ataques na internet. "Tem que ser doente por rir ou gostar de algo assim, independente de quem seja", opinou um homem nos comentários do X.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)