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Atriz e confeiteira Ana Zucatelli reúne famosas em festa de aniversário luxuosa

Em 2026, a artista também estará entre as juradas do programa Canta Comigo

O Liberal
fonte

Ana Zucatelli comemora idade nova ao lado do marido, o apresentador Celso Zucatelli. (Marcos Ribas)

A atriz e confeiteira Ana Zucatelli comemorou seu aniversário em grande estilo ao lado de amigas e do marido, o apresentador Celso Zucatelli. A celebração aconteceu na residência do casal em Alphaville, na região metropolitana de São Paulo, e reuniu convidados conhecidos do público da televisão e do entretenimento.

O tema escolhido para a festa foi borboletas, com uma decoração marcada por tons de roxo, lilás e rosa, criando um clima elegante e delicado para o almoço especial no jardim da casa.

Ana Zucatelli comemora aniversário com convidados famosos (Fotos: Marcos Ribas)

"Foi maravilhoso reunir amigas queridas pra comemorar meu aniversário em um almoço no jardim de casa", declarou Ana.

Além da carreira artística, Ana também se dedica ao universo da confeitaria à frente da Blue Brigaderia. Em 2026, ela também estará entre as juradas do programa Canta Comigo, da Record.

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Entre os convidados que marcaram presença estavam Ticiane Pinheiro, Ana Hickmann, Vera Viel, Su Portiolli, esposa do apresentador Celso Portiolli, além da coreógrafa Fernanda Chamma.

Também participaram do encontro as juradas do Canta Comigo Laura Carolinah, Tata Martinelli, Graça Cunha, Catiana Gomes e Manuela Perez, além de Jacqueline Dalabona, Adriana Colin e Melissa Wilmann.

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