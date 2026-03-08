Ticiane Pinheiro é contratada pela Globo e vai apresentar reality show

A apresentadora Ticiane Pinheiro é a mais nova contratada da Rede Globo. Após mais de 20 anos na Record, Ticiane trabalhará em um reality show desenvolvido para a plataforma de streaming Globoplay. A informação foi confirmada por Tici, como é chamada, durante participação no Domingão com Huck, nesse domingo (8).

“Estou muito feliz em confirmar que estou chegando ao Globoplay para apresentar um reality muito especial. Sempre fui muito bem recebida na Globo e esse retorno é muito significativo pra mim. Estou muito empolgada para começar esse projeto”, disse. Sobre a saída da Record, a emissora afirmou, na época, que foi uma decisão tomara de forma “alinhada e respeitosa”. “Desejamos a Ticiane Pinheiro pleno sucesso em seus novos projetos, caminhos profissionais e dedicação à sua família”, declarou a Record.

Até o momento, não há mais detalhes sobre o programa com Ticiane Pinheiro. Além de apresentadora, ela é mãe de Rafaella Justus, de 16 anos, e Manuella Tralli, de 6 anos. Casada com o jornalista César Tralli, âncora do Jornal Nacional, Tici está de mudança para o Rio de Janeiro (RJ).