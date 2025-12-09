Ticiane Pinheiro deixa a Record depois de 20 anos; veja comunicado da emissora

Ticiane Pinheiro oficializou sua saída da Record nesta terça-feira, 9. Depois de 20 anos na emissora, a atriz e apresentadora - e esposa de César Tralli, novo apresentador do Jornal Nacional - não teve seu contrato renovado, conforme informou a assessoria do canal em comunicado enviado para a imprensa. A decisão pela não renovação do vínculo foi tomada em "comum acordo pelas partes" e de "maneira alinhada e respeitosa".

No informe, a Record destacou a trajetória de Ticiane ao longo das últimas duas décadas, dizendo que seu tempo na emissora foi "marcado por profissionalismo e dedicação". "Seu trabalho contribuiu significativamente para a construção de momentos importantes da nossa história", completou o canal.

Ticiane estava na emissora desde 2005, estreando na novela Prova de Amor. Ao longo dos anos, ela ainda integrou os elencos de Cidadão Brasileiro e Louca Família. Como apresentadora, ela comandou atrações como Simple Life: Mudando de Vida, ao lado de Karina Bacchi, e Troca de Esposas. Há dez anos, ela integrava o quadro fixo de apresentadores do Hoje em Dia.

Nas redes sociais, Ticiane chegou a postar, na manhã desta terça-feira, 9, compartilhando uma foto ao lado do diretor do Hoje em Dia, Bruno Gomes. Na legenda, ela escreveu apenas que estava "passando o programa logo cedo".

Atualmente dividindo seus compromissos profissionais em São Paulo e sua vida ao lado de Tralli Rio de Janeiro, Ticiane vinha alternando seu dia a dia entre as duas cidades. Apesar do fim de seu contrato com a Record, a apresentadora ainda não informou se pretende se mudar em definitivo para a capital fluminense. Recentemente, ela revelou ter entrado em acordo com Rafa Justus, filha que compartilha com o empresário Roberto Justus, para que a garota decidisse onde gostaria de morar.

Em entrevista a Ana Maria Braga, Tralli, que tem uma filha de seis anos, Manuela, com Ticiane, afirmou que, por enquanto, a família se dividirá entre Rio e São Paulo. "É claro que, pelo fato de a gente ser uma família muito unida, muito próxima e com muito amor e carinho um pelo outro, tudo vai ser feito no sentido de que todos possam ir", disse o apresentador do Jornal Nacional. "É uma fase de adaptação. Eu quero crer que, num primeiro momento, vou ficar na ponte aérea."

Confira o comunicado completo enviado pela Record

A RECORD informa que, em comum acordo entre as partes, o contrato da apresentadora Ticiane Pinheiro chega ao fim e não será renovado. A decisão foi tomada de maneira alinhada e respeitosa, após uma trajetória marcada por profissionalismo e dedicação.

Ao longo de duas décadas, Ticiane esteve presente em diversos formatos. Atuou nas novelas "Prova de Amor" (2005), interpretando a golpista Maria Dulce, e em "Cidadão Brasileiro" (2006) foi Cláudia, uma jovem hippie que lutava contra a ditadura militar no Brasil.

Em 2007, ao lado de Karina Bacchi, mostrou com muito humor como foi a experiência de vida no campo no reality "Simple Life: Mudando de Vida". Dois anos depois, em 2009, fez parte do elenco fixo do sitcom "Louca Família", comandado por Tom Cavalcante. Foi repórter do "Hoje em Dia" a partir de 2007 e, em 2012, se consolidou como apresentadora e assumiu o "Programa da Tarde".

Também apresentou o reality "Troca de Esposas" (2019, 2020, 2023) e o "Canta Comigo Teen" (de 2020 a 2024). Estava desde 2015 no time de apresentadores oficiais do "Hoje em Dia".

A RECORD agradece o talento, a parceria e todo o empenho ao longo de sua jornada na emissora. Seu trabalho contribuiu significativamente para a construção de momentos importantes da nossa história.

Desejamos a Ticiane Pinheiro pleno sucesso em seus novos projetos, caminhos profissionais e dedicação à sua família.