Pri Helena: na telona com ‘Ainda Estou Aqui‘ e na telinha com ‘Volta Por Cima’

A atriz mineira Pri Helena celebra o momento profissional que está vivendo. Com trabalhos audiovisuais de destaque, ela comemora as três indicações do filme “Ainda Estou Aqui” ao Oscar 2025 e o sucesso na novela das sete da TV Globo, “Volta por Cima”. A artista conversou com exclusividade com o Grupo Liberal e falou das últimas emoções que está vivendo.

No longa dirigido por Walter Salles, Pri Helena interpreta Zezé, a empregada da família de Eunice Paiva, papel interpretado por Fernanda Torres. “Acho que para qualquer pessoa que está envolvida nesse filme, é um prazer imenso, honra e orgulho, participar de uma produção como essa. Acredito que a gente, durante o processo de gravação e construção desse trabalho, sabíamos que estávamos fazendo algo muito importante. Principalmente porque é sobre a família Paiva, uma história muito importante de ser lembrada. Mas em momento nenhum a gente chegou a imaginar que esse filme ia chegar nesse tamanho que está chegando, a tantas pessoas e lugares, com o reconhecimento que essa história merece”, avalia a atriz.

A trajetória profissional de Pri Helena é inversa a tantas que conhecemos. Antes da pandemia, ela saiu de Juiz de Fora para buscar oportunidades no Rio de Janeiro, mas com a parada mundial, ela retornou a sua cidade natal e as portas se abriram.

“Vim para o Rio em 2017, estudar em uma escola de teatro, com a pandemia eu voltei para a minha cidade, porque não tinha condições de me manter. Na verdade, acho que a minha carreira deu uma guinada com esse retorno, a sensação era que quando eu estava no Rio, são tantos artistas e coisas acontecendo que para você se destacar é mais difícil, do que quando você está em um lugar menor. Com o Self Tape (uma gravação) usado na pandemia, deu uma democratizada. O convite para o teste do filme do Walter Salles, estava na roça em Minas Gerais, bem nesse período”, explica.

Pri Helena recebeu o convite para o teste de Letícia Naveira, a produtora de elenco de Ainda Estou Aqui”. A primeira etapa foi feita por Self Tape e em seguida com teste presencial. “Ela viu um vídeo meu que estava na plataforma da Globo, de um trabalho que realizei em Juiz de Fora com o meu coletivo, um trabalho independente. Ela assistiu e me convidou para o teste”, relembra.

As gravações para o filme ocorreram no Rio de Janeiro em junho de 2023. Antes disso ela fez uma participação em “Travessia”, da TV Globo, e agora com grande destaque, Pri Helena vive Cacá, em “Volta por Cima”. Na trama, ela é a única filha de Ana Lúcia (Iara Jamra), após aceitar o emprego de Jô (Vitor Sampaio), ela se reconhece como capanga.

“A partir de 2023 a minha carreira deu uma guinada, com muito trabalho e dedicação. Essa carreira de atriz exige muito, que você tenha um foco muito certeiro e trabalhe muito para conquistar alguns lugares. Há dois anos eu fui presenteada com trabalhos muitos legais e que tem me possibilitado me mostrar como atriz. Sempre costumo dizer que o talento é só uma parte do que a gente precisa, o mais importante de tudo é a gente ter oportunidade. Acho que eu tenho tido oportunidades muito legais, sou muito grata realmente”, pontua.

“Considero que ’Volta Por Cima’ é realmente a minha primeira novela, é um trabalho diário e são meses dedicados a essa personagem. Para mim tem sido muito legal o fato do filme ‘Ainda Estou Aqui’ ter sido lançado praticamente junto com a estreia da novela. Eu estou sendo vista nesses dois formatos diferentes. É muito legal, apesar do filme não ser popular como é uma novela, acho que ele tem alcançado um público muito legal também, que é geral. Não é o filme de uma bolha, é do brasileiro. É muito legal quando as pessoas não reconhecem a Cacá dentro do filme. Como atriz, acho que esse é o maior elogio que posso receber. Isso tem me deixado muito feliz e grata”, acrescenta.

Com tantos projetos de sucesso e de destaques, Pri Helena não para e já tem engatilhados outros. E ainda tem a premiação do Oscar 2025, que ocorre em março. “Não sei como vai ser essa questão do evento, mas acho que deve ser algo muito restrito. Não tenho conhecimento, porque é algo tão novo. ‘Gente, como será a premiação do Oscar?’, nunca imaginei isso, de estar vivendo isso. Como eu vou estar gravando novela e estaremos em um momento crucial de finalização de gravação, não sei se vou conseguir sair. Mas confesso que vou comemorar também esse evento aqui no Brasil, em pleno Carnaval. Acho que precisa ter o bloco ‘A Vida Presta’ e parar o Brasil”, finaliza.

A frase ‘A vida presta’ faz referência ao discurso de agradecimento de Fernanda Torres da premiação do Globo de Ouro.