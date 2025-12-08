Capa Jornal Amazônia
Alane Dias homenageia costureiros em look do primeiro ensaio de rua da Grande Rio para Carnaval 2026

Vídeo sambando no ensaio rendeu elogios e grande interação dos seguidores da atriz

Amanda Martins
fonte

Look de Alane Dias no primeiro ensaio da Grande Rio para 2026 (Jhuan Martins)

A atriz paraense e ex-BBB Alane Dias compartilhou, nas redes sociais, o look escolhido para seu primeiro ensaio de rua da escola de samba Grande Rio neste ano, realizado no último domingo (7), em Duque de Caxias (RJ). O visual foi pensado como uma homenagem aos costureiros responsáveis pela produção de fantasias no Carnaval.

Para a ocasião, Alane vestiu uma saia com botões, um colete feito com zíperes e um top confeccionado com fita métrica. Segundo ela, a ideia foi reverenciar 'os costureiros que fazem a magia do Carnaval acontecer', conforme escreveu na legenda da publicação no Instagram. “Viva os artistas das agulhas, das linhas e dos sonhos”, completou.

O look teve produção assinada por sua mãe, Aline Dias, e pela estilista Thuane Araujo.

Além das fotos, Alane publicou um vídeo sambando durante o ensaio. A performance gerou diversas interações nas redes sociais.  “Eu me passo pro quanto a mulher SAMBAAAAA & SAMBAAAAA”, comentou a influenciadora Isis Vieira. “Tem muito samba no pé!!”, destacou outra seguidora.

