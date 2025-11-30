VÍDEO: Ex-BBB Alane Dias participa de mini desfile da Grande Rio e revela figurino com 3 mil grampos

A atriz e ex-BBB paraense Alane Dias usou as redes sociais, na noite deste domingo (30), para mostrar aos seguidores que iniciou seu Carnaval de 2026 ao lado da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, no Rio de Janeiro. A participação ocorreu durante o circuito de desfiles promovido na Cidade do Samba, que apresentou ao público prévias dos enredos das agremiações para o próximo ano.

Alane compartilhou detalhes do figurino utilizado no evento, destacando que o look foi criado com mais de 3 mil grampos de cabelo. Segundo ela, o figurino representa ‘um espírito de reinvenção’ e traduz a criatividade do improviso e do reaproveitamento de materiais.

“Voltar à Avenida para celebrar o Manguebeat, esse movimento de resistência que trouxe mistura, frescor e atitude, é uma alegria imensa. […] Que honra reencontrar minha comunidade vibrante, gigante e apaixonada. Que este Carnaval seja inesquecível e grandioso como o samba!”, escreveu.

A Grande Rio foi a terceira escola a se apresentar, mostrando uma prévia do enredo “A Nação do Mangue”, que homenageia o Manguebeat - movimento cultural surgido nos anos 1990, em Recife, idealizado por Chico Science. Além da escola de Duque de Caxias, Paraíso do Tuiuti, Vila Isabel e Salgueiro também desfilaram durante a noite.

O evento foi organizado pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) como parte da celebração do Dia Nacional do Samba, comemorado no próximo dia 2. O público presente também acompanhou um show especial do cantor Zeca Pagodinho, que integrou a programação da festividade.