Bruno Diegues planeja gravar audiovisual em Belém

Em carreira solo pelo Brasil, o cantor e compositor Bruno Diegues, ex-vocalista do grupo Jeito Moleque, planeja gravar seu novo projeto audiovisual na capital paraense em 2026. Durante o show realizado na noite deste sábado (29), no espaço NaBêra, o pagodeiro, que foi uma das atrações da festa “Resenha do Nosso Tom 2000”, demonstrou entusiasmo com o público, que cantou sucessos do pagode romântico dos anos 2000.

No palco, Bruno revelou aos fãs seus planos para o próximo ano. “Quero gravar aqui em Belém o meu próximo audiovisual”, anunciou, sendo ovacionado pelo público.

Além de Bruno Diegues, o grupo Nosso Tom, anfitrião da festa e responsável por reunir grandes nomes do pagode em Belém, também recebeu no palco o cantor Gustavo Lins e o grupo Virtudão, que animaram os paraenses após a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras.