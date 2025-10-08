Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Padre Cavalcante lança clipe e canção inédita em homenagem a Plácido

A música é uma composição da cantora e compositora Amanda de Paulo, a pedido do padre. O clipe está disponível no canal da Basílica, no Youtube

O Liberal
fonte

Padre Cavalcante (Ícaro Farias - ASCOM Basílica Santuário de Nazaré)

O padre Cavalcante lançou, nesta quarta-feira (8), às 16h, a música Plácido Sou Eu”, no canal do YouTube da Basílica Santuário de Nazaré. A canção foi composta pela cantora e compositora paraense Amanda de Paula, a pedido do padre, especialmente para o Círio de Nazaré de 2025. A obra homenageia Plácido José de Souza, o homem que encontrou a imagem de Nossa Senhora de Nazaré e deu início à devoção que se tornou uma das maiores manifestações religiosas do país.

Assista:

Sob produção musical de Henrique Cirino, que também gravou pianos, teclados e texturas, participam do projeto Paulo Korea (baixo), Marco D’Oliveira (bateria), Igor Capela (guitarra e violão) e Fael Magalhães (backing vocal). A interpretação é do próprio padre Cavalcante, com gravação realizada no estúdio Realize Audiovisual, sob direção de Cirino.

Segundo Amanda de Paula, o convite para compor a canção partiu diretamente do padre Cavalcante, que desejava uma música dedicada à figura de Plácido. 

“Recebi esse pedido com muita alegria e com um senso profundo de responsabilidade. Falar sobre Plácido é falar sobre a raiz da fé de um povo, e também sobre humildade, acolhimento e amor à Mãe de Deus”, afirmou a compositora.

Para compor a música, a jovem buscou inspiração em fontes históricas e religiosas. Leu o livro “O Homem que Achou a Santa - Plácido José de Souza e a Devoção à Virgem de Nazaré”, do antropólogo Raymundo Heraldo Maués, e um artigo do padre Cavalcante publicado na Revista Santuário (43ª edição). 

Um dos trechos que inspirou a criação foi o diálogo relatado no livro entre Plácido, já idoso, e o então bispo do Pará, Dom João Evangelista Pereira. No relato, Plácido lamentava não ter conseguido construir um oratório para abrigar a imagem da Virgem, e o bispo respondeu que ‘o coração daquele homem humilde era o mais apropriado abrigo para a Rainha dos Céus’. Esse trecho inspirou o refrão: “Santuário preferido sou eu, onde Deus quer habitar.”

“A canção fala sobre ser morada viva da fé. Assim como Plácido acolheu a imagem de Nossa Senhora, somos convidados a acolhê-la em nosso coração todos os dias”, disse padre Cavalcante. 

