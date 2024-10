Círio 2024: pároco da Basílica Santuário lança a música 'A Tua Corda Vai Chegar'

Em comemoração ao Círio, o padre Francisco Cavalcante, que é pároco de Nazaré, lançou, nesta quarta-feira (09), a música “A Tua Corda Vai Chegar”, que está disponível nas plataformas digitais, juntamente com o clipe oficial no YouTube da Basílica de Nazaré. A canção promete se tornar um marco na celebração deste ano, unindo a arte e a fé de um sacerdote para com o Círio e a devoção à Virgem de Nazaré.

A canção foi composta por Amanda de Paula, artista paraense com grande vivência na Basílica de Nazaré. A música tem o propósito de tocar o coração dos fiéis e integrar a trilha sonora espiritual do Círio de Nazaré, a maior celebração religiosa do mundo. E, ainda, faz referência ao grito de fé que ecoa durante a procissão, quando os devotos cantam: ‘Nossa Senhora pode esperar, que a tua corda vai chegar’. É uma homenagem à devoção paraense, que vive intensamente o Círio e encontra na música um meio de expressar sua fé.

VEJA MAIS

Para o Padre Cavalcante, a letra “reflete o coração de Maria, nos sentimentos de singeleza, leveza, amor e profundidade, além de trazer a linguagem do Círio de forma poética e espiritual”. O sacerdote também destaca: “É a resignação do cristão com suas cruzes, dialogando profundamente com o carisma dos Filhos de Santo Antônio Maria Zaccaria e o amor ao Cristo Crucificado Vivo”.

Amanda de Paula, que além de compositora, assina a direção artística e arranjo da canção, acredita que o projeto é uma oportunidade de se conectar diretamente com a emoção do Círio. “Foi um grande desafio e, ao mesmo tempo, um grande presente, escrever essa canção para o Padre Cavalcante, um sacerdote que tem a missão de evangelizar por meio de sua vocação e agora, também, da música”, ressalta.

Produção

A música foi produzida por Henrique Cirino, que também contribui nos teclados; Igor Capela, no violão e guitarra; Felipe Vieira, no contrabaixo; e Marco D’Oliveira na bateria. A produção contou ainda com o suporte de Nara Jorge, na assessoria de direitos autorais; e a direção do clipe ficou a cargo de Daniel Rodrigo.