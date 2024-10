CÍRIO 2024: 'Projeto Vale Música' começa nesta sexta-feira (11); confira a programação

O Projeto Vale Música Belém começa nesta sexta-feira (11), com a apresentação musical do “Sarau da Fafá”, realizada pela cantora paraense Fafá de Belém, e terá diferentes formatos e locais pela capital. Além da cantora, o evento contará com a presença de jovens do grupo de percussão, que animarão os convidados com ritmos regionais, como o carimbó.

Os cânticos marianos se tornam um importante vetor dos sentimentos de fé em outubro.

“Em Belém, a emoção sempre está à flor da pele no mês de outubro. E quando temos a música para somar, fica ainda melhor. Quando escutamos as canções que são verdadeiras identidades do Círio, que nos remetem a tantas memórias e recordações, sem dúvida, sentimos a emoção ficar mais forte. Entendo que a participação do Vale Música nessas programações complementa a experiência de vivenciar a festividade de uma maneira muito especial e única” , afirma Izabel Boulhosa, coordenadora administrativa do projeto.

Durante o Círio Fluvial, no conhecido “Círio das Águas”, as homenagens serão feitas pela manhã de sábado (12) pela banda do projeto. Serão 50 músicos que se apresentarão na Estação das Docas, área central da capital paraense. No repertório, cânticos marianos como “Lírio Mimoso”, de Euclides Farias, “Templo Vivo”, de Diego Fernandes, e “Hallelujah”, de Leonard Cohen. À noite, na trasladação, a partir das 17h30, o grupo de cordas e piano do projeto Vale Música apresentará repertório mariano em um palco montado na Avenida Nazaré.

Para Igor Amaro, professor no Vale Música desde 2004, estar este ano na coordenação do projeto em mais uma noite de trasladação é emocionante.

“A música consegue unir as pessoas, fortalecer e expressar o que as palavras não conseguem. Para mim, o Círio é um momento especial e sempre tem uma importância muito grande, porque a música é um ‘fio condutor’ de emoção, e quando a gente junta a sonoridade com a grandiosidade da trasladação, é muito gratificante” , comenta.

No domingo da grande procissão (13), pela manhã, após a missa na Catedral da Sé, o Coral Infantojuvenil Vale Música, composto por 45 crianças e jovens, com idades entre 10 e 12 anos, cantará músicas do repertório mariano na Casa Vale Música, localizada na Avenida Nazaré. Lúcia Vitória da Silva, de 13 anos, aluna de violino e também integrante do coral do projeto, estará na apresentação no dia da grande procissão.

“Desde muito pequena participo do Círio e, no Vale Música, sou aluna desde os 7 anos. Minha mãe me levou pela primeira vez ao Círio quando eu tinha 4 anos. Minha maior emoção em participar do Círio é homenagear e agradecer pela minha saúde” , afirma.

Em 2024, o projeto completa 20 anos de realização cultural em diferentes formatos, sendo patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, via Lei Federal de Incentivo à Cultura.