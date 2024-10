Fórum Varanda da Amazônia reúne mais de 40 ambientalistas, em Belém

O Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, em Belém, foi palco da segunda edição do Fórum Varanda da Amazônia, um projeto idealizado pela cantora Fafá de Belém, que integra a programação da Varanda de Nazaré. O fórum começou nesta terça-feira (08/10) e continua nesta quarta-feira (09/10), reunindo mais de 40 ambientalistas.

A cerimônia de abertura contou com a presença de Angélica Mendes, bióloga e pesquisadora, neta do ativista Chico Mendes; Milton Cunha, carnavalesco e comentarista; Violeta Loureiro, professora e socióloga, além da jornalista Priscilla Castro, que atuou como mediadora, e Fafá de Belém, a idealizadora do fórum. O painel de abertura, intitulado “Amazônia em Nós”, abordou a importância da Amazônia no cenário global, destacando sua relevância para o Brasil, o equilíbrio climático e a humanidade.

“Assim como a Varanda foi um sonho de criar um espaço para falar sobre o paraensismo, com a participação de pessoas de fora para vivenciar o turismo, a cultura, a gastronomia e a fé do paraense, pensamos em discutir a Amazônia com pensadores da nossa terra, com quem realmente conhece a nossa região amazônica.”, disse Fafá.

Para o produtor de moda Henrique Hinglis, participante do fórum, o evento é uma oportunidade para abordar a diversidade e a cultura na Amazônia. “O fórum oferece a chance de mostrar nossa cultura para o público externo, contando histórias e apresentando um pouco da nossa diversidade cultural na Amazônia”, disse.

Entre os convidados desta quarta-feira (09/10) estão a bióloga Angélica Mendes; a titular da Secretaria de Estado de Povos Indígenas (Sepi), Puyr Tembé, e o ator e escritor paraense Daniel Munduruku.

“Trazer os paraenses, trazer os amazônidas para esse debate certamente é um dos objetivos que o fórum se propõe, considerando que a Amazônia está presente em cada um de nós, independentemente de estarmos no norte, no sul ou em qualquer outra região do Brasil. O fato é que a Amazônia mora dentro de cada um de nós; ela é necessária e urgente. E isso torna o fórum fundamental para construir esse senso de pertencimento”, afirmou o escritor, ator e ativista indígena Daniel Munduruku.

A programação inclui oito painéis de discussão e apresentações culturais, que visam conectar iniciativas públicas e privadas, comunidades amazônicas e universidades à rica cultura local, seus valores e sua profunda relação com a natureza e a sociedade. Os participantes terão a oportunidade de ouvir especialistas, ativistas e líderes comunitários, que compartilharão suas visões e propostas para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

Confira a programação:

9h às 10h:

PAINEL - Bases Fundamentais para o Desenvolvimento da Amazônia

Ação para efetivar como políticas de Estado a regularização fundiária e ambiental

10h às 11h:

PAINEL - Cultura e Identidade Amazônidas

A importância da cultura amazônica como elemento fundamental para a construção da identidade regional.

11h30 às 12h30:

PAINEL - Oportunidades e Negócios Sustentáveis na Amazônia

Economia Circular em Ação

14h às 15h:

PAINEL - Juventude e Amazônia

O papel do jovem no protagonismo para o desenvolvimento de baixo carbono da Amazônia.

15h às 16h:

PAINEL - Raízes da Sustentabilidade

Sabedoria Ancestral e Visão de Mundo dos Povos da Amazônia

16h30 às 17h30:

PAINEL - Mudanças Climáticas e Soluções Baseadas na Natureza

A Amazônia em Foco

17h30 às 19h:

PAINEL DE ENCERRAMENTO - COP 30 e o Futuro da Amazônia

Desafios e Oportunidades