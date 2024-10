Fórum Varanda da Amazônia inicia nesta terça-feira, 08, com Fafá de Belém, Dira Paes e especialistas

Cultura pode ser entendida como tudo que é produzido e vivenciado por um povo, ou seja, a sua essência no mundo. Nesse sentido, o tema do II Fórum Varanda da Amazônia", a ser aberto em Belém, nesta terça-feira, dia 8, às 18h, em Belém, vai no cerne dos indivíduos que moram na região da principal floresta tropical e da maior bacia hidrográfica do planeta: "A Amazônia em Nós". Esse encontro, agendado para esta terça, dia 8, e quarta, dia 9, é organizado pela cantora Fafá de Belém e vai contar explanações e debates envolvendo personalidades relacionadas à questão ambiental e ao desenvolvimento sustentável da região, no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, no Centro de Belém.

No evento, serão discutidos desafios e soluções para a região, contando com a participação de mais de 40 especialistas, líderes e pensadores do Pará e de outras regiões do Brasil como Dira Paes, Angélica Mendes, Puyr Tembé e Daniel Munduruku, que trarão suas vozes e experiências para enriquecer a discussão. Dessa forma, o II Fórum Varanda da Amazônia mostra-se como um espaço de diálogo, celebração e ação, que entrelaça ancestralidade e inovação na busca de um futuro próspero tanto para o povo amazônico quanto para a floresta viva.

Em 2023, a primeira edição do Fórum reuniu cerca de 400 pessoas. Agora, o evento se propõe aprofundar as conversas sobre a biodiversidade amazônica, explorando as oportunidades e desafios que a região enfrenta a partir de diversas perspectivas. O foco recai nas raízes da Amazônia, reconhecendo a sabedoria ancestral dos povos locais como uma bússola fundamental para a construção de um futuro resiliente e sustentável. A programação inclui 8 painéis de discussão e apresentações culturais, que visam conectar iniciativas públicas e privadas, comunidades amazônicas e universidades com a rica cultura regional, seus valores e sua profunda relação com a natureza e a sociedade.



Um dos destaques do evento será o painel intitulado “Amazônia em nós”, mediado pela jornalista Priscilla Castro com a participação da atriz Dira Paes; da bióloga Angélica Mendes, neta de Chico Mendes; de Milton Cunha, carnavalesco e apresentador; Violeta Paes Loureiro, historiadora e escritora, e Fafá de Belém. O painel vai abordar a região falando sobre a importância da Amazônia no contexto Global e sua importância para o equilíbrio do clima e para a Humanidade.

O Fórum reunirá nomes como Puyr Tembé, secretária dos Povos Indígenas; André Guimarães, diretor executivo do IPAM; Gonzalo Muñoz, presidente executivo da TriCiclos, e Raul Protázio, secretário de Meio Ambiente do Pará; Leandro Grass, presidente do Iphan, e Aharon Alcolumbre, diretor de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável da Sudam. A curadoria é da coordenadora do evento, Virna Miranda, em parceria com a própria Fafá de Belém, e contou com a contribuição de diversas vozes locais. Durante o evento, funcionará a Bioexpo Varanda da Amazônia, em parceria com o Sebrae Pará.

São pilares do Fórum: Raízes Profundas (saberes ancestrais), Empoderamento das Comunidades (vozes paraenses), Diálogo Intercultural (interação entre saberes, culturas e visões de mundo); Ação Concreta (transformar debates em ações)

Serviço:

II Fórum Varanda da Amazônia

Data: 8 e 9 de outubro

Local: Teatro Maria Sylvia Nunes, Belém do Pará

08 de outubro | 18:00 - 19:30

Painel de Abertura - 'Amazônia em nós'

A importância da Amazônia no contexto Global e sua importância para o Brasil, para o equilíbrio do clima e para a Humanidade.



09 de outubro | 9:00 - 10:00

Painel - 'Bases fundamentais para o desenvolvimento da Amazônia'

Ação para efetivar como políticas de Estado a regularização fundiária e ambiental

10:00 - 11:00

Painel - 'Cultura e Identidade Amazônidas'

A importância da cultura amazônica como elemento fundamental para a construção da identidade regional.

11:30 - 12:30

Painel - 'Oportunidadese e Negócios Sustentáveis na Amazônia'

Economia Circular em Ação

14:00 - 15:00

Painel - 'Juventude e Amazônia'

O papel do jovem no protagonismo para o desenvolvimento de baixo carbono da Amazônia.

15:00 - 16:00

Painel - 'Raízes da Sustentabilidade'

Sabedoria Ancestral e Visão de Mundo dos Povos da Amazônia

16:30 - 17:30

Painel - 'Mudanças Climáticas e Soluções baseadas na Natureza'

A Amazônia em Foco

17:30 - 19:00

Painel de Encerramento - 'COP 30 e o Futuro da Amazônia'

Desafios e Oportunidades

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do site www.varandadenazare.com.br/varandadaamazonia.