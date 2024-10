Círio 2024: Tucupi, maniva, jambu e pato movimentam vendas no Ver-O-Peso para almoço do Círio

A feirante Alexsandra Albuquerque tem 24 anos e é vendedora de maniva, folha da mandioca que dá origem a maniçoba, um dos principais pratos do almoço do Círio de Nazaré. Ela afirma que a venda nesta semana “está uma loucura e em contagem regressiva”, mas ressalta que desde setembro já há um fluxo maior de clientes. “Mais paraense do que turista”, revela ao ser questionada sobre a origem dos clientes nesta semana.

Há 50 anos trabalhando no Ver-O-Peso, o vendedor de patos e galinhas Edivaldo Silva só tem a comemorar sobre a venda da primeira ave nestes dias. “Graças a Deus, a procura tá grande. Os meus clientes favoritos são os da ‘terra’ mesmo, mas a galera que vem de fora também adora pato, adora galinha”, declarou.

Mais conhecido como “passarinho”, o feirante de 58 anos trabalha todos os dias. “Quem quiser aproveitar ainda tem muito pato aqui no Ver-O-Peso. A pessoa, (se) quiser comprar um patinho pra comer no domingo do Círio, é só vim aqui que já leva prontinho, peladinho, tudo bacaninha”, disse Edivaldo.

Téo Lobato é vendedor de jambu e trabalha com vendas desde os 13 anos de idade. “Pelo Círio sempre é melhor a venda. Muita gente chegando em Belém, visitando, vindo pra festa e aí as vendas aumentam com certeza. Sempre é bom”, comemora o feirante de 40 anos.

Para ele, a procura pelo jambu neste ano aumentou em relação ao ano passado. Sobre os clientes, o vendedor destaca que, além dos paraenses, os turistas também têm o procurado. “Eles vêm atrás principalmente da semente. Eles querem provar, sentir a tremedeira na língua, no lábio e aí que é uma sensação que eles nunca provaram. Eles ficam surpresos com a sensação que tem o jambu, entendeu?”, explica Téo Lobato.

Michel Martins trabalha há 30 anos no Ver-O-Peso com venda de tucupi, maniva e goma. “Tá tendo um aumento na procura do tucupi. As vendas tão boas, mas não tão como a gente esperava. Já melhorou um pouco já”, afirma o feirante de 43 anos. Para o vendedor, as vendas de 2023 estavam melhores que as deste ano até a data desta quarta (9).

O vendedor tem a expectativa de que até neste sábado (12) possa ter maior número de vendas. “A gente espera que o fluxo venha aumentar uns 30% a 40% ainda”, revela. No negócio, o feirante tem mais clientes do estado. Segundo ele, há poucos turistas que buscam comprar tucupi.

Socorro Duarte, enfermeira de 68 anos, estava na manhã desta quarta (9) no Ver-O-Peso por causa do almoço do Círio de Nazaré. Segundo ela, os preços dos ingredientes estão normais considerando a época.

“Já gastei quatrocentos reais”, afirma sobre o valor gasto para o almoço deste ano. A enfermeira já comprou os principais ingredientes para a ceia de domingo. “Tô procurando só camarão e cheiro verde. Tá tudo comprado já”, revela.

Para a figurinista Marcia Barros, de 59 anos, os preços dos ingredientes neste ano estão excelentes. Todo ano ela compra a maniva para fazer a maniçoba na mesma barraca de venda.

“Em média, trezentos (reais)”, afirma sobre o quanto pretende gastar para o almoço do Círio 2024. Os produtos mais procurados pela figurinista são a maniçoba, o tucupi e o jambu. Marcia escolheu esta quarta (9) para comprar todos eles.