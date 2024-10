Círio 2024: veja os melhores lugares para assistir à passagem da Berlinda com a imagem

Além dos que seguem em procissão no Círio de Nazaré, há quem prefira por procurar um local estratégico e confortável pelo trajeto da romaria para ver a passagem da Berlinda de Nossa Senhora de Nazaré. Pensando nisso, a Redação Integrada de O Liberal selecionou alguns locais abertos, seguindo a ordem do trajeto do Círio, para ver a passagem da Rainha da Amazônia, como também é chamada a Santa.

Praça do Relógio / Praça Dom Pedro II

Localizadas a alguns metros do ponto de partida do Círio, na Catedral da Sé, a Praça do Relógio e Praça Dom Pedro II, no bairro Campina, são ótimos espaços para quem deseja ver a passagem da Berlinda de Nossa Sra. de Nazaré. Uma fica ao lado da outra e oferecem uma visão panorâmica da rua por onde a Nazinha é peregrinada.

Praça do Relógio, no bairro Campina (Foto/Para Web News)

Praça do Pescador

Um dos pontos estratégicos para ver a passagem da Berlinda é na Praça Stélio de Mendonça (Praça do Pescador), localizada na entrada da Estação das Docas, no bairro Umarizal. O local fica próximo à curva da Av. Marechal Hermes com a Av. Presidente Vargas e oferece uma visão ampla da subida da Berlinda na Av. Presidente Vargas.

Praça Stélio Mendonça, no bairro Campina (Foto/Google Maps)

Avenida Presidente Vargas

Em um dos trechos onde a Imagem de Nossa Senhora recebe bastante homenagens, a Avenida Presidente Vargas é composta por cinco faixas e possui diversas ruas transversais em seu decorrer. Assim, muitas pessoas podem se localizar nas calçadas das ruas que encontram com a avenida. Um detalhe importante é quanto à subida da Av. Presidente Vargas: o início da rua possui uma inclinação e, devido a numerosa quantidade de pessoas, pode tornar o trecho perigoso para os fiéis.

Confira as transversais da Av. Presidente Vargas:

R. Gaspar Viana

R. Santo Antônio

R. 28 de Setembro

R. Senador Manoel Barata

R. Ó de Almeida

R. Aristides Lobo

R. Osvaldo Cruz

Esquina da Rua Ó de Almeida com a Av. Presidente Vargas (Foto/Google Maps)

Praça da República

Um dos locais bastante movimentados durante o Círio de Nazaré é a Praça da República, no bairro Campina. O espaço público atrai diversas famílias por oferecer diversos pontos de vendas e programações culturais, além, claro, da energia do Círio. Para quem deseja ver a passagem da Berlinda deve estar atento a um detalhe: a arquibancada do Círio ocupa grande parte da calçada da praça no lado da Av.Presidente Vargas, onde passa a Imagem Peregrina.

Assim, para uma melhor visão da Berlinda, o fiel deve se localizar na calçada da praça no sentido Av. Nazaré, em frente ao Edifício Manoel Pinto da Silva.

Calcada da Praça da República, em frente do Edifício Manoel Pinto da Silva (Foto/Google Maps)

Avenida Nazaré

Seguindo a mesma lógica da Av. Presidente Vargas, a Av. Nazaré é cortada por várias transversais, onde muitos fiéis se localizam para, após a passagem da Berlinda, conseguirem sair sem enfrentar sufoco.

Confira as transversais da Av. Nazaré:

Trav. Dr. Moraes

Trav. Benjamin Constant

Trav. Rui Barbosa

Trav. Quintino Bocaiúva

Trav. Joaquim Nabuco

Av. Generalíssimo Deodoro

É comum encontrar uma maior aglomeração de devotos ao decorrer das ruas, como na Av. Generalíssimo Deodoro, para apreciar a chegada de Nossa Senhora de Nazaré à Basílica.

Esquina da Trav. Doutor Moraes com a Av. Nazaré (Foto/Google Maps)

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de oliberal.com)