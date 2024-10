Oração de força para quem vai participar da corda do Círio de Nazaré

Todos os anos, em Belém, no Pará, ocorre o Círio de Nazaré, a maior celebração religiosa do Brasil e uma das maiores do mundo em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré, um dos títulos dados à Virgem Maria. A procissão embala mais de dois milhões de fiéis, incluindo os moradores da região e turistas, pelas ruas da capital paraense.

Em um percurso de quase 4km, a "Rainha da Amazônia", como é carinhosamente chamada pelos fiéis, é peregrinada em uma berlinda ornamentada da Catedral da Sé, no bairro Cidade Velha, até a Basílica Santuário, no bairro Nazaré. Ainda, existe a chamada "Corda do Círio", onde centenas de fiéis disputam um espaço em uma corda de 400 metros para pagarem suas promessas, como forma de amor e agradecimento a Mãe de Jesus.

Se você é um desses devotos que pretendem ir na corda no Círio de Nazaré, veja, abaixo, uma oração para lhe dar forças durante o trajeto que você consiga cumprir sua promessa.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

VEJA MAIS

Fundo musical relaxante para orar

Oração

"Ó Deus Pai, de Amor e fonte de ternura, bendito sejais pela força e calor humanos que nos unem nesse círio, pela corda, unidos a Maria, vossa Mãe, pedimos com confiança envolvei-nos com laços de amizade e com cordas de amor, trazei-nos para perto de nós, Jesus Cristo, que é Deus, e do Espírito Santo, fonte de amor eterno. Acendei, ó Pai, em nossos corações, o Círio da Fé, da Esperança e da Caridade."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de oliberal.com)