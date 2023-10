Comemorado anualmente desde 1793, no segundo domingo de outubro, o Círio de Nazaré realiza a 231º edição em 2023. A manifestação religiosa católica é uma homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, um dos títulos dados a Maria, mãe de Jesus.

Registros históricos apontam que, em 1700, às margens do igarapé Murucutu, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi encontrada pelo caboclo Plácido José de Souza. Maravilhado com a beleza da Santa, o homem a levou para casa. No dia seguinte, porém, a "Nazinha", como é carinhosamente apelidada, havia sumido do local onde foi deixada.

Plácido, no entanto, encontrou novamente Nossa Senhora no mesmo local de antes do igarapé, ocorrendo o fato por mais duas vezes. Ele, então, ergueu uma capela para abrigar a pequena imagem. Hoje, no local da humilde capela, está construída a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, no bairro de Nazaré, em Belém, capital do Pará. A imagem real permanece no Glória, espaço reservado para a preservação.

Em 2023, completam 100 anos que a igreja ganhou o título basilical. E para celebrar a data tão significativa para o povo paraense, confira a oração de Nossa Senhora de Nazaré ao Centenário do Título Basilical.

VEJA MAIS

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Nossa Senhora, Maria de Nazaré, Rainha da Amazônia e Padroeira do Pará, nós vossos filhos devotos, a Vós nos dirigimos suplicantes para Vos agradecer por ter escolhido, faz um século, esse lugar como sede da Vossa presença maternal e como morada régia, de onde derramai vossas bênçãos especiais sobre todos nós, filhos devotos. De fato, aqui, nesta Basílica abençoada de Nazaré, todos nos sentimos e nos amamos como irmãos e vossos filhos em Jesus Cristo, Filho Primogênito do Pai eterno e Vosso.

Nossa Senhora, nossa Mãe querida, continuais abençoando essa Vossa Basílica de Nazaré em Belém do Pará e conservai-a estável e esplendorosa como Maravilha do Pará. Protegei com Vosso manto o Arcebispo e os Bispos Auxiliares dessa Arquidiocese. Abençoai, com especial proteção materna, os Padres e Irmãos Barnabitas que iniciaram e conservaram com o povo e para o povo, este Templo sagrado em Vossa honra com filial devoção. Abençoai e protegei todos os Vossos filhos que, no Círio e pelo ano todo, Vos procuram como peregrinos nesta Vossa Casa, e aqui recebam todas as Graças de que precisam para serem sal e luz, na família e na sociedade; e, já agraciados, para reinar convosco na Basílica Celestial, por toda a eternidade. Assim seja. Amém

NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, ROGAI POR NÓS!"

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora de OLiberal.com)