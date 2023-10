Oração à Santa Madre Teresa de Calcutá

Celebra-se em 5 de setembro o dia de Santa Madre Teresa de Calcutá, a padroeira dos pobres e incapacitados. Nascida no dia 26 de agosto de 1910, na Escópia, Macedônia do Norte, no Sudeste da Europa, Madre Teresa de Calcutá foi uma das religiosas católicas mais celebradas no século XX. Ela se tornou freira aos 16 anos e pouco tempo depois coordenou um convento e fundou a congregação das Missionárias da Caridade, que atualmente está presente em 139 países com mais de 5 mil membros.

Conhecida como a "Santa das Sarjetas", Madre Teresa foi uma importante defensora da paz, em uma época onde guerras se faziam presentes. Além disso, são incontestáveis as ações de caridade em prol dos mais pobres. Por essa atuação, ela recebeu o prêmio Nobel da Paz, em 1979.

Santa Madre Teresa de Calcutá morreu no dia 5 de setembro de 1997, aos 87 anos. Sua beatificação ocorreu em 19 de outubro de 2003 pelo Papa João Paulo II, seu amigo fraterno. Em 4 de setembro de 2016, foi canonizada pelo Papa Francisco.

São dois os milagres atribuídos a ela: a cura de um tumor no estômago em uma mulher indiana, em 2002, e a cura de um brasileiro, em 2008, Marcilio Andrino, que sofria de uma grave infecção cerebral.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Deus, Pai de misericórdia e de todo o bem, agradecemo-Vos pelo dom da vida e do carisma de Santa Madre Teresa.

Na vossa infinita Providência, a chamastes para dar testemunho do vosso amor entre os mais pobres da Índia e do mundo.

Ela soube fazer bem aos mais necessitados porque reconheceu em cada homem e mulher o rosto do vosso Filho. Dócil ao vosso Espírito, tornou-se a voz suplicante dos pobres e de todos aqueles que têm fome e sede de justiça.

Acolhendo o grito de Jesus na cruz “tenho sede”, Madre Teresa dessedentou a sede de Jesus na Cruz,

realizando as obras do amor misericordioso.

Pedimo-vos, Santa Madre Teresa, mãe dos pobres, a vossa particular intercessão e a vossa ajuda, aqui, na cidade do vosso nascimento, onde era a vossa casa.

Aqui recebestes o dom do renascimento nos sacramentos da Iniciação Cristã; aqui ouvistes as primeiras palavras da fé na própria família e na comunidade dos fiéis; aqui começastes a ver e a conhecer as pessoas necessitadas, os pobres e os humildes; aqui aprendestes com os próprios pais a querer bem aos mais necessitados e a ajudá-los; aqui, no silêncio da igreja, ouvistes a chamada de Jesus para O seguir, como religiosa, nas missões.

Daqui, vos pedimos: intercedei junto de Jesus para que também nós obtenhamos a graça de estar vigilantes e atentos ao grito dos pobres, daqueles que estão privados dos seus direitos, dos doentes, dos marginalizados, dos últimos. Alcançai-nos a graça de vos ver nos olhos de quem nos olha porque precisa de nós.

Dai-nos um coração que saiba amar a Deus presente em cada homem e mulher e que sabe reconhecer Jesus naqueles que vivem aflitos por tribulações e injustiças. Alcançai-nos a graça de sermos, também nós, sinal de amor e esperança no nosso tempo, que vê tantos indigentes, abandonados marginalizados e migrantes. Fazei com que o nosso amor não seja só palavras, mas seja eficaz e verdadeiro.

Rezai por nós, para podermos prestar um testemunho credível da Igreja, que tem o dever de anunciar o Evangelho aos pobres, a libertação aos prisioneiros, a alegria aos aflitos, a graça da salvação a todos.

Santa Madre Teresa, rezai por esta cidade, por este povo, pela sua Igreja e por todos aqueles que querem seguir a Cristo como discípulos d’Ele, Bom Pastor, realizando obras de justiça, amor, misericórdia, paz e serviço, como Ele que veio, não para ser servido, e sim para servir e dar a vida por muitos, Cristo nosso Senhor.

Amém."

