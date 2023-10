Oração à Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face

Celebra-se em 1º de outubro o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face. Nascida em 1873, em Alençom, na França, ela foi batizada Marie Françoise Thérèse Martin e cresceu em uma família bastante religiosa. Teresinha conheceu a palavra de Nosso Senhor desde cedo, por intermédio dos pais, Louis Martin e Zélie Guérin, e de suas irmãs Maria, Paulina, Leônia e Celina.

Aos 14 anos, Teresinha decidiu entrar para a Ordem das Carmelitas Descalças. Ainda sem a idade permitida, ela pediu permissão ao próprio papa, na época Leão XIII, que autorizou seu ingresso na ordem mesmo sendo tão jovem.

Sua saúde sempre foi muito frágil e, por isso, morreu vítima de tuberculose aos 24 anos, no dia 30 de setembro de 1897.

Em 1923 foi beatificada, no dia 17 de maio de 1925 foi canonizada pelo Papa Pio XI e, finalmente, proclamada doutora da igreja em 19 de outubro de 1997, pelo Papa João Paulo II.

Santa Teresinha é conhecida por ser padroeira dos doentes de AIDS, dos floristas e jardineiros e dos doentes de tuberculose.

Abaixo, confira a oração a Santa Teresinha.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Ó Santa Terezinha, branca e mimosa flor de Jesus e Maria, que embalsamais o Carmelo e o mundo inteiro com vosso suave perfume, chamai-nos e nós correremos convosco, ao encontro de Jesus, pelo caminho da renúncia, do abandono e do amor.

Fazei-nos simples e dóceis, humildes e confiantes para nosso Pai do céu. Não permitais que o ofendamos com o pecado. Socorrei-nos em todos os perigos e necessidades; socorrei-nos em todas as aflições e alcançai-nos todas as graças espirituais e temporais, especialmente a graça que estamos precisando agora, (fazer o pedido).

Lembrai-vos ó Santa Terezinha, que prometestes passar vosso céu fazendo o bem a terra, sem descanso, até ver completo o número de eleitos. Cumpri em nós vossa promessa: sede nosso anjo protetor na travessia desta vida e não descanseis até que nos vejais no céu, ao vosso lado, cantando as ternuras do amor misericordioso do Coração de Jesus. Amém."

Versão pronunciada

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)