Nova canção de Liz Amazônia celebra o Círio de Nazaré e traz dueto com Lucinnha Bastos

A cantora e compositora paraense Liz Amazônia lançou, na última segunda-feira (22), em todas as plataformas digitais, a canção “Luz da Amazônia”, em parceria com a também cantora Lucinnha Bastos, madrinha artística de Liz. O single é uma homenagem à Nossa Senhora de Nazaré e à emoção que envolve o Círio de Nazaré, procissão que acontece todo segundo domingo do mês de outubro.

Mesmo morando na Suíça há alguns anos, Liz retornou a Belém este mês de setembro para o lançamento da canção e para vivenciar o Círio. Ela contou que a inspiração surgiu de maneira inesperada.

“A inspiração nasceu por meio de um sonho. Eu me vi na floresta e ouvi anjos tocando a melodia, como se fosse um presente divino. Acordei com a certeza de que essa canção não era apenas minha, mas uma mensagem que eu precisava compartilhar”, relatou.

Para Liz, lançar a música em sua cidade natal tem um significado especial. “Voltar a Belém para lançar essa música é um dos momentos mais marcantes da minha vida. Nossa Senhora de Nazaré sempre foi minha guia espiritual, minha força maior. Poder homenageá-la na minha cidade é emocionante e profundo”, destacou.

Lucinnha também falou sobre o convite e a relação com a devoção nazarena. “Fiquei muito feliz com o convite, por fazer parte desse momento tão especial na vida da Liz. A música é linda e fala de algo muito forte para nós, que é a tradição e a devoção a Nossa Senhora de Nazaré”, afirmou. A canção tem arranjo de Leno Rocha.