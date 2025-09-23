Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Nova canção de Liz Amazônia celebra o Círio de Nazaré e traz dueto com Lucinnha Bastos

A música, que já está nas plataformas digitais, foi composta após inspiração em sonho e traduz em versos a devoção à padroeira dos paraenses

O Liberal
fonte

As cantoras Liz Amazônia e Lucinnha Bastos (Divulgação)

A cantora e compositora paraense Liz Amazônia lançou, na última segunda-feira (22), em todas as plataformas digitais, a canção “Luz da Amazônia”, em parceria com a também cantora Lucinnha Bastos, madrinha artística de Liz. O single é uma homenagem à Nossa Senhora de Nazaré e à emoção que envolve o Círio de Nazaré, procissão que acontece todo segundo domingo do mês de outubro. 

VEJA MAIS

image ‘Vaza Daqui': Liz Amazônia mistura idiomas e ritmos para cantar liberdade feminina
Single inédito da artista paraense aborda término com parceiro machista e reforça protagonismo das mulheres

image Cantora paraense lança clipe animado inspirado na própria infância
Trabalho de Liz Amazônia é baseado na música “Ela Sonha Alto” e estreia nesta sexta no YouTube

image Liz Amazônia lança clipe de 'Ela Sonha Alto' com mensagem de superação e esperança
O novo videoclipe da artista paraense estará disponível a partir das 10h desta sexta-feira, 13 de junho

Mesmo morando na Suíça há alguns anos, Liz retornou a Belém este mês de setembro para o lançamento da canção e para vivenciar o Círio. Ela contou que a inspiração surgiu de maneira inesperada. 

“A inspiração nasceu por meio de um sonho. Eu me vi na floresta e ouvi anjos tocando a melodia, como se fosse um presente divino. Acordei com a certeza de que essa canção não era apenas minha, mas uma mensagem que eu precisava compartilhar”, relatou.

Para Liz, lançar a música em sua cidade natal tem um significado especial. “Voltar a Belém para lançar essa música é um dos momentos mais marcantes da minha vida. Nossa Senhora de Nazaré sempre foi minha guia espiritual, minha força maior. Poder homenageá-la na minha cidade é emocionante e profundo”, destacou.

Lucinnha também falou sobre o convite e a relação com a devoção nazarena. “Fiquei muito feliz com o convite, por fazer parte desse momento tão especial na vida da Liz. A música é linda e fala de algo muito forte para nós, que é a tradição e a devoção a Nossa Senhora de Nazaré”, afirmou. A canção tem arranjo de Leno Rocha.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

liz amazônia

cultura

lucinnha bastos

canção Luz da Amazônia

Círio

círio de nazaré

Nossa Senhora de Nazaré

lançamento de música
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

LANÇAMENTO MUSICAL

Nova canção de Liz Amazônia celebra o Círio de Nazaré e traz dueto com Lucinnha Bastos

A música, que já está nas plataformas digitais, foi composta após inspiração em sonho e traduz em versos a devoção à padroeira dos paraenses

23.09.25 19h32

ESPETÁCULO

Theatro da Paz recebe ‘Amazônia Jazz Band’ em noite latina com Gretchen, Esdras e Warilou

Espetáculo acontece no dia 1º de outubro, com duas sessões, ingressos a R$ 2

23.09.25 18h42

FÃ MIRIM

Bebê encanta web ao cantar e dançar remix de ‘Ao Pôr do Sol’ feito por DJ Gigio Boy

Segundo a mãe, Maria Heloísa já demonstra interesse pela música desde pequena

23.09.25 9h00

FAMOSOS

'Se eu não tivesse gravação, ficaria mais 1 semana', diz Bruno Matos sobre visita a Belém

Criador da personagem Blogueirinha compartilhou um álbum no Instagram mostrando sua passagem pela capital paraense

22.09.25 20h25

MAIS LIDAS EM CULTURA

polêmica

Carol Castro detona coroação de Virginia como Rainha de Bateria da Grande Rio

Carol revelou que ficou chocada com tamanho desprendimento

23.09.25 15h13

acabou!

Érika Januza e José Junior, do AfroReggae, terminam noivado

O casal, que estava junto há cerca de dois anos, havia oficializado a união em 2023

08.07.25 20h15

Dorama

Conheça três doramas com o ator Ahn Hyo-seop, estrela de 'Pretendente Surpresa'

O ator sul-coreano já protagonizou diversas séries de sucesso

24.06.25 20h00

Dorama e BTS

Conheça seis doramas com a participação de integrantes do BTS

Grupo musical marcou gerações que aguardam junho de 2025 com muita expectativa

02.06.25 20h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda