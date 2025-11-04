Capa Jornal Amazônia
Após teste no SUS, Andressa Urach aparece ao lado do filho e faz revelação sobre HIV

Influenciadora compartilhou a ida ao posto de saúde com o filho e incentivou cuidados preventivos

Hannah Franco
fonte

Andressa Urach abre o jogo sobre prevenção de HIV com filho ao lado (Reprodução/Instagram)

A influenciadora Andressa Urach compartilhou recentemente um momento de cuidado com a saúde ao lado do filho, Arthur Urach, em um posto de saúde em São Paulo. A ex-participante de realities e produtora de conteúdo adulto foi ao local para iniciar o uso do PrEP (Profilaxia Pré-Exposição), medicamento oferecido pelo SUS que ajuda a prevenir a infecção pelo HIV.

“Olha onde eu estou. Hoje eu vim no posto de saúde aqui em Santo Amaro para buscar o meu PrEP. Para quem não conhece, é um remédio que o SUS fornece para você evitar pegar HIV. E isso é incrível, por isso eu amo o SUS”, disse Andressa em vídeo publicado nas redes sociais.

A influenciadora explicou o processo para ter acesso à medicação. “Acabei de fazer o teste rápido e estou aguardando o resultado. Em 20 minutos fica pronto para eu provar que não tenho HIV e que estou dentro do perfil para solicitar essa medicação, que é incrível e pode salvar muitas vidas”, contou.

Andressa aproveitou para orientar os seguidores sobre como obter a PrEP pelo SUS: “Dá para fazer pelo aplicativo do SUS a consulta, solicitar a receita e retirar o remédio”.

“O Arthurzinho também está aqui e ele já foi para a consulta. Uma boa mãe leva o filho para o caminho também. Vai pegar o PrEP dele também porque a gente tem que se cuidar. Prevenção é fundamental, ainda mais quando se fala de uma doença que mata muitas pessoas”, afirmou.

Ao final, Andressa celebrou os resultados dos exames e elogiou a estrutura do posto. “Graças a Deus os exames estão ótimos. Agora vamos aguardar a consulta para pedir a nossa receitinha para o nosso remedinho e evitar o HIV. Importante: conscientização e saúde”, concluiu.

Para fazer o teste de HIV pelo SUS, basta procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou um Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) próximo. Os testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C são gratuitos, e o resultado costuma sair em até 30 minutos.

