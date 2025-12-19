Zaynara lança remix de música com a presença de influenciadores paraenses

Zaynara lança o remix de “Aceita Meu Tchau em todas as plataformas digitais. A nova versão do hit ganha assinatura do DJ Verdelho e chega acompanhada de um visualizer inédito no YouTube, ampliando a energia dançante da faixa que une o Beat Melody do Pará ao brega pernambucano, na parceria com Raphaela Santos.

Gravado no Pará, o visualizer traz uma proposta de registro realista de um encontro entre Zaynara e amigas que se preparam para curtir a noite paraense. Entre dança, coreografias assinadas pelos bailarinos da artista e um after com carro de aparelhagem, o vídeo traduz a atmosfera de celebração do remix, pensado para embalar o verão.

No elenco do audiovisual estão alguns influenciadores paraenses, como Dj Vicctor Rock Doido, Rayana Corrêa, Leona Vingativa, Thay Balby, Marcus Brito, Billy Brasil – Remix Melody, DJ Verdelho Oficial – Remix Rock Doido, Myckael Portugal, Jotavezinho, Pamela Cruz, Scarlety Queen, Marcelo Matsuura, Luiz Vilena, Victor Reis, Lucas Costa, Rerisson, Lucas Miller, Lysa Magno e o ex-BBB, Marcus Vinicius. . Além disso, uma balada de Belém é cenário para a história.

O lançamento acontece logo após a apresentação de Zaynara no WME Awards, realizado na noite de quarta-feira (17/12). Em 2024, a artista venceu o prêmio na categoria Revelação, reforçando o momento de ascensão vivido por ela na música brasileira.

“Esse remix nasceu da vontade de levar ‘Aceita Meu Tchau’ ainda mais para a pista, sem perder a identidade da música. Quisemos algo que tivesse a cara do verão, da dança e desse encontro de culturas que sempre esteve presente na faixa”, sugere Zaynara. “A ideia do visualizer foi trazer um registro daqueles momentos de quando a gente se junta aos amigos para se arrumar, dançar e se divertir”, completa.

VEJA MAIS

O ano de Zaynara tem sido marcado por conquistas importantes. Além do WME Awards, a cantora se apresentou em grandes festivais como ‘The Town’, ‘Amazônia Live – Hoje e Sempre’ e ‘Rock The Mountain’, ambos de repercussão internacional. Neste ano, ela também lançou seu segundo álbum de estúdio, “Amor Perene”, o primeiro pela Sony Music Brasil, consolidando uma nova fase da carreira.

Lançada originalmente em agosto, “Aceita Meu Tchau” se destacou como o encontro simbólico de dois rios ao unir Zaynara, representante da música paraense, e Raphaela Santos, um dos principais nomes do brega pernambucano. O clipe alcançou mais de um milhão de visualizações. Agora, o remix amplia esse diálogo sonoro e convida o público a viver a canção em clima de festa, dança e celebração.

Essa versão, chegou com a mistura dos ritmos em meio a debates sobre quem é considerado a Nacional do Brega: Belém ou Recife. Porém, a faixa chega justamente com essa junção entre as artistas do Norte e Nordeste.

A faixa é o segundo lançamento do novo disco de Zaynara.