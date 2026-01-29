Dave Mustaine, líder do Megadeth, pode seguir em carreira solo após fim da banda

A banda americana de metal Megadeth está em vias de encerrar suas atividades. Com uma turnê final e último álbum, o grupo se prepara para acabar após décadas de atuação. O líder Dave Mustaine, no entanto, pode seguir em carreira solo.

Mustaine concedeu uma entrevista ao podcast Teraz Rock na qual comentou as possibilidades que o futuro reserva a ele. O tema de um álbum solo foi trazido à tona e o músico relembrou quando teve vontade de gravar um trabalho sem o Megadeth pela primeira vez.

A ideia inicial foi após uma lesão que o artista sofreu há mais de 20 anos, à época do lançamento de The System Has Failed. Segundo o Blabbermouth, Mustaine contou: "Eu entrei em contato com os caras da banda e disse: Eu não posso mais tocar. E eu preciso acabar com a banda".

Outro rockstar acabou por desempenhar papel significativo em sua mudança de ideia. Com a melhora de seu braço, Alice Cooper convidou-o para um show beneficente.

"Eu não encostava em uma guitarra há 17 meses - nem sequer para pegá-la e colocá-la de volta no lugar", relembrou. "Eu simplesmente não encostava nela. Então eu disse: Olha, eu mal consigo tocar guitarra agora. Eu vou, eu faço alguma coisa, mas não vai ser grande coisa".

Mustaine foi cauteloso sobre um trabalho solo: "Pode ser que sim. Acho que não. Pode ser. Pode ser. No momento, as coisas estão indo tão bem para nós que nem estamos pensando de verdade no fim".

Último álbum e turnê final

Killing Road, turnê final do Megadeth, se inicia em breve. Ainda não há data certa para seu último show, já que Mustaine afirma que enquanto estiver saudável para tocar - tendo em vista seu diagnóstico de doença de Dupuytren - o músico seguirá com o giro. O Brasil sediará uma performance, em São Paulo, no dia 2 de maio, no Espaço Unimed. Os ingressos já estão esgotados.

O grupo ainda lançou seu último álbum. Megadeth é o sucessor de The Sick, The Dying and... The Dead!, de 2022.