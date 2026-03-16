Bruna Marquezine usa broche em apoio a Wagner Moura no Oscar 2026: 'Molho brasileiro'

A atriz Bruna Marquezine chamou atenção ao aparecer no tapete vermelho do Oscar 2026, realizado no último domingo (15), em Los Angeles, nos Estados Unidos. A artista usou um broche em apoio ao ator Wagner Moura, que concorreu ao prêmio de Melhor Ator na premiação.

O acessório trazia a frase “Wagner Moura 🇧🇷❤️ Molho brasileiro!”, em referência ao artista brasileiro indicado ao prêmio pelo filme “O Agente Secreto”. Marquezine participou da cerimônia pelo segundo ano consecutivo e desfilou no tapete vermelho com um vestido brilhante da grife Gucci, combinado com joias discretas em tons prateados e cabelo curto.

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Além do visual escolhido para a cerimônia, a atriz exibiu o broche em homenagem a Wagner Moura nos bastidores do evento. O gesto foi interpretado como uma demonstração de apoio ao ator brasileiro indicado na premiação deste ano.

Bruna Marquezine deixou o Brasil rumo aos Estados Unidos na última quinta-feira (12), dias antes da cerimônia do Oscar. Antes do evento, a atriz foi vista caminhando pelas ruas de Malibu ao lado do cantor Shawn Mendes, com quem mantém um relacionamento desde o final do ano passado. Apesar do encontro, a artista chegou desacompanhada ao evento realizado em Los Angeles.