Brigadeiro com maconha em festa de Virginia vira caso de polícia após fala de Carlinhos Maia

A presença de um suposto doce com cannabis em uma festa de fim de ano promovida por Virginia Fonseca e Vini Jr., em dezembro de 2025, passou a ser investigada pela polícia. O caso ganhou repercussão após declarações do influenciador Carlinhos Maia e, segundo o jornalista Leo Dias, um inquérito foi instaurado para identificar quem levou o alimento ao evento.

A situação veio à tona após relatos de que o chamado “brisadeiro”, que é uma versão de brigadeiro com substância derivada da maconha, teria circulado durante a confraternização, realizada em Goiânia. A partir das informações divulgadas, o episódio deixou de ser apenas assunto nas redes sociais e passou a ter desdobramentos legais.

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De acordo com Leo Dias, a polícia de Goiás abriu investigação para esclarecer a origem do doce e responsabilizar quem o levou à festa. O jornalista afirmou ainda que foi convocado a prestar depoimento após entrevistar Carlinhos Maia sobre o caso.

“E o pior, sabe qual é o pior? Eu fui chamado para depor. Polícia, não me mete nisso não! Nem na festa eu estava. Mas é que a polícia lá de Goiás é muito rigorosa. E aí, se liga: já foi aberto um inquérito policial para descobrir quem levou o brigadeiro de maconha para a festa da Virginia”, declarou durante o programa “Melhor da Tarde”.

Relato de Carlinhos Maia repercutiu nas redes

O influenciador Carlinhos Maia contou que chegou a experimentar o doce e descreveu mudanças no próprio comportamento durante a festa.

“Quando vi, já estava em cima do palco, puxando a Maraisa, pedindo para ela cantar Narcisista. Mas pelo menos não senti ninguém incomodado. Lá é todo mundo doido, dançando junto. Até a Ludmilla, que estava meio morgada, começou a dançar com a gente”, afirmou.

Segundo Leo Dias, o relato foi um dos fatores que ampliaram a repercussão do episódio.

Após a repercussão, Carlinhos Maia apresentou uma nova versão do caso. Ele afirmou que decidiu experimentar o doce por conta própria e disse que isso não ocorreu diretamente na festa, mas antes, em um hotel onde estava hospedado.

O influenciador também pediu que internautas deixassem de responsabilizar Virginia Fonseca pela situação, reforçando que a decisão foi individual.