Conheça quatro novelas turcas com Miray Daner, estrela da dizi 'O Indomável'

A artista Miray Daner é uma modelo e atriz turca de 26 anos. Ela ficou famosa ao interpretar a personagem "Zeynep" na novela turca "O Indomável", também conhecida pelo título original "Hudutsuz Sevda". Além dessa dizi, ela já protagonizou outras produções turcas de sucesso.

Dentre as indicações, está a novela turca "Asas da Ambição" ("Kuş Uçuşu"). O elenco principal é formado por Birce Akalay, Miray Daner e İbrahim Çelikkol. O enredo da história é sobre uma jovem que está se adaptando no mercado de trabalho. Acontece que um conflito geracional pode colocar tudo a perder.

A direção é por conta de Deniz Yorulmazer, diretor da dizi "Sr. Errado" ("Bay Yanlış"). O roteiro é assinado por Meriç Acemi, roteirista de "A Sonhadora" ("Erkenci Kuş") e "Amor de Aluguel" ("Kiralık Aşk").

Confira quatro novelas turcas com Miray Daner:

1. Novela turca "Bir Litre Gözyaşı" ("One Litre Of Tears")

Sinopse: Cihan Yürekli (Miray Daner) é uma jovem que está na expectativa para entrar na faculdade. Depois de muitos esforço, ela finalmente consegue conquistar o seu sonho de se tornar universitária. Agora, ela sente como se tivesse começado a viver. Acontece que, na verdade, ela tem uma doença terminal. Sua mãe, Figen (Sanem Çelik), fez de tudo para que ela tivesse uma vida feliz.

Elenco: Miray Daner, Mert Yazıcıoğlu, Sanem Çelik, Helin Kandemir e Tolga Tekin

Gênero: Drama

Número de episódios: 15

Onde assistir: A novela não está disponível nas plataformas oficiais de streaming no Brasil

2. Novela turca "Asas da Ambição" ("Kuş Uçuşu")

Sinopse: A história central da série turca é sobre conflito geracional, principalmente a geração X e Z. Alguns conflitos surgem a partir da adaptação da geração X nas redes sociais e no jeito deles fazerem negócio. Enquanto isso, a adaptação não é um problema para as pessoas da geração Z. Quando a jovem Aslı Tuna (Miray Daner) é escolhida para ser âncora de um jornal tradicional, ela logo entra em conflitos com outros profissionais. Enquanto isso, ela tenta alcançar o sucesso,

independente de qualquer coisa.

Elenco: Birce Akalay, Miray Daner e İbrahim Çelikkol

Gênero: Drama

Número de episódios: 24

Onde assistir: Netflix

3. Novela turca "Você É A Minha Prátria"

Sinopse: A novela que conta parte da história da Turquia é ambientada nos últimos anos do Império Otomano e a Guerra da Independência da Turquia. Cevdet (Halit Ergenç) é um coronel com bastante experiência em batalhas e reconhecido como uma patriota. Por questões políticas, ele se separa da sua família, enquanto esposa é salva pelo melhor amigo dele. Enquanto isso, os dois filhos são criados sem a participação do coronel. Diante da inevitável polarização de ideias numa guerra, o público descobre como Cevdet e os seus familiares vão se comportar.

Elenco: Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Miray Daner, Pinar Deniz, Celile Toyon Uysal e Kubilay Aka

Gênero: Drama de época

Número de episódios: 59

Onde assistir: YouTube

4. Novela turca "Kara Tahta"

Sinopse: Um professor de matemática volta anos mais tarde para a sua cidade natal. Atlas (Furkan Andıç) foi embora com a sua mãe após sofrer bullying de outros estudantes na escola. Agora, ele retorna para o mesmo colégio, mas como professor. Ele reencontra o seu antigo amor, Irmak (Miray Daner) e todos aqueles que o fizeram sofrer. Qual caminho ele seguirá, a vingança ou fazer diferente do que fizeram com ele?

Elenco: Furkan Andıç, Miray Daner, Cengiz Bozkurt, Kerem Arslanoğlu e Yasemin Yazıcı

Gênero: Drama

Número de episódios: 20

Onde assistir: YouTube

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)