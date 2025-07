Conheça quatro novelas turcas com Elçin Sangu, estrela de 'A Força do Amor'

Elçin Sangu é uma artista turca com vários talentos. Além de atriz, ela também é modelo e cantora. Ela começou a atuar em 2011, quando tinha 26 anos. Ao longo da carreira, acumulou papéis de sucesso, mas o destaque é "Defne", em que estrelou na novela turca "Amor de Aluguel" ("Kiralık Aşk"), entre 2015 e 2017.

Dentre as indicações das dizis com a atriz Sangu, está a novela turca "A Força do Amor", também conhecida como "O Poder do Amor" e "Sevdam Alabora". Além dela, o elenco é formado por Kadir Dogulu, Mustafa Avkiran, Gökçe Yanardağ e Ilker Kizmaz.

O enredo da história é sobre uma jovem de família rica e influente que costuma ter o domínio sobre tudo, inclusive sobre a vida dos outros. Acontece que, certo dia, ela se apaixona por uma pessoa que não é aceita pelos seus familiares. A única opção é fugir.

A direção da série é por conta de Aydin Bulut, que também dirigiu a novela turca "Nefes Nefese". O roteiro é assinado por Eylem Canpolat ("Dinheiro Sujo e Amor") e Sema Ergenekon ("Yargi: Segredos de Família").

Confira quatro novelas turcas com Elçin Sangu:

1. Novela turca "Immortals" ("Yaşamayanlar")

Sinopse: Mia (Elçin Sangu) era uma humana até ser transformada em vampira por Dmitry (Kerem Bürsin). Por conta disso, ela nutre um sentimento de vingança que será a sua única motivação. Para tentara derrotá-lo, ela se unirá a um grupo de rebeldes. Só que ela não terá vida fácil, já que Dmitry é chefe de um poderoso grupo de vampiros e está disposto a fazer tudo para conquistar a imortalidade.

Elenco: Kerem Bürsin, Elçin Sangu e Birkan Sokullu

Número de episódios: 8

Onde assistir: Netflix

2. Novela turca "Amor de Aluguel" ("Kiralık Aşk")

Sinopse: Uma jovem chamada Defne (Elçin Sangu) tem um irmão que já causou muitos problemas, mas ele consegue se superar depois que acaba mantido em cativeiro. Ela é uma garçonete destemida que vê sua vida mudar da água para o vinho depois que precisa aceitar uma oferta para livrar o irmão do perigo. Para isso, ela vai ter que fazer Ömer (Baris Arduç), um empresário rico e dono de uma grande empresa, se apaixonar por ela. Só que, no meio disso tudo, ele a beija para se livrar de uma situação complicada, então a farsa pode nem ser tão mentira assim.

Elenco: Barış Arduç, Elçin Sangu, Salih Bademci, Osman Akça e Onur Büyüktopçu

Número de episódios: 69

Onde assistir: YouTube

3. Novela turca "Kurt Seyit ve Şura"

Sinopse: A novela turca conta uma história baseada em fatos reais, em que duas pessoas precisam sair de suas casas durante a Revolução Russa. A jornada de Kurt Seyit Eminof (Kıvanç Tatlıtuğ), um tenente da Crimeia, e Şura (Farah Zeynep Abdullah), filha de uma família nobre da Rússia, terá como destino a cidade de Istambul. Até eles chegarem lá, os dois terão que viver muitas aventuras e perigos para manter o amor vivo.

Elenco: Kıvanç Tatlıtuğ e Farah Zeynep Abdullah, Burak Hakkı, Hande Soral, Özge Borak, Serkan Altunorak e Elçin Sangu

Número de episódios: 21

Onde assistir: YouTube e Dailymotion

4. Novela turca "A Força do Amor" ("Sevdam Alabora")

Sinopse: Zeynep (Elçin Sangu) é uma jovem que faz parte de uma família rica e tradicional da Turquia. Todos conhecem e respeitam a família da Anatólia, região banhada pelo Mar Negro ao norte e ao sul pelo Mar Mediterrâneo. Certo dia, a jovem se apaixona por um homem que os seus familiares não aceitam. Por conta disso, os dois resolvem fugir para conseguir viver o amor. Com o passar do tempo, a família dela precisa lidar com alguns problemas. Enquanto isso, alguns segredos que eles tentavam manter longe de todos, acabam sendo revelados.

Elenco: Kadir Dogulu, Elçin Sangu, Mustafa Avkiran, Gökçe Yanardağ e Ilker Kizmaz

Número de episódios: 12

Onde assistir: YouTube

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)