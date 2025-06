Conheça oito novelas turcas com amores impossíveis para curtir no final de semana

Assim como na vida real, o amor nem sempre é um caminho fácil de ser seguido nas novelas turcas. Algumas histórias de romances parecem que não terão um final feliz. Mesmo assim, seja por obra do destino ou pelo esforço dos personagens principais, os casais acabam ficando juntos.

Nesses casos, o que vale mesmo são os desafios que os protagonistas enfrentam para viverem um amor tranquilo, ainda que tenham que enfrentar família, amigos e mal-entendidos.

Dentre as indicações está a novela turca "A filha do Emabaixador", que tem como título original "Sefirin Kızı", é estrelada por Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu e Tuba Büyüküstün. O enredo da dizi é sobre um casal que vive um amor desde a infância, mas por questões familiares, eles são separados. Tempos depois, terão a oportunidade de se reencontrar, mas com outras pessoas envolvidas em suas vidas. Por conta disso, eles precisam aprender a compartilhar os novos sentimentos.

O roteiro da novela é escrito por Eylen Canpolat, que também escreveu a dizi "Dinheiro Sujo e Amor", Ayşe Ferda Eryılmaz e Sedef Nehir Erdem. A direção é por conta de Emre Kabakuşak, que também dirigiu o seriado turco "Táticas do Amor".

Confira oito novelas turcas com amores impossíveis

1. Novela turca "Bir Gece Masalı"

Sinopse: Mahir (Burak Deniz) teve o pai assassinado por Kürşat Kilimci (Gürkan Uygun). Vinte anos depois, ele retorna para a cidade onde tudo aconteceu como policial. Agora, ele tem como objetivo se vingar, mas seus planos começam a tomar outro rumo quando ele conhece e se apaixona por Canfeza (Su Burcu Yazgı Coşkun), sem saber que ela é filha de Kürşat.

Elenco: Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun, Eren Vurdem, Ecem Çalhan, Gürkan Uygun e Mesut Akusta

Número de episódios: 35

Onde assistir: YouTube

2. Novela turca "Amor Sem Fim" ("Kara Sevda")

Sinopse: A diferença de classe faz com que um casal seja separado ainda na juventude. Ainda que com muito esforço, Nihan (Neslihan Atagül) e Kemal (Burak Özçivit) não conseguem viver um amor tranquilo. Anos depois, um acidente acaba fazendo com que eles se reencontrem. Essa pode ser a oportunidade deles viverem juntos novamente.

Elenco: Burak Özçivit, Neslihan Atagül Doğulu, Kaan Urgancıoğlu, Melisa Aslı Pamuk e Zeyno Eracar

Número de episódios: 114

Onde assistir: Max (antiga HBO Max)

3. Novela turca "Zemheri"

Sinopse: Firuze (Ayça Ayşin Turan) e Ayaz (Alperen Duymaz) tiveram seus caminhos traçados pelo destino, mas ele mesmo tratou de separá-los. O pai de Firuze é acusado pela morte de treze funcionários do local em que trabalha. Ayaz desempenha papel fundamental na acusação, mesmo sem saber. Enquanto isso, a vida tenta fazer o amor florescer novamente.

Elenco: Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Hazal Filiz Küçükköse, Caner Cindoruk e Zerrin Tekindor

Número de episódios: 10

Onde assistir: YouTube

4. Novela turca "Kurt Seyit & Shura"

Sinopse: A novela turca conta uma história baseada em fatos reais, em que duas pessoas precisam sair de suas casas durante a Revolução Russa. A jornada de Kurt Seyit Eminof (Kıvanç Tatlıtuğ), um tenente da Crimeia, e Shura (Farah Zeynep Abdullah), filha de uma família nobre da Rússia, terá como destina a cidade de Istambul. Até eles chegarem lá, os dois terão que viver muitas aventuras e perigos para manter o amor vivo.

Elenco: Kıvanç Tatlıtuğ e Farah Zeynep Abdullah, Burak Hakkı, Hande Soral, Özge Borak e Serkan Altunorak.

Número de episódios: 21

Onde assistir: Dailymotion

5. Novela turca "Ramo"

Sinopse: A história se passa numa cidade chamada Adana, que é tomada por facções criminosas, onde a polícia não tem vez. É impossível entrar no lugar sem ter nenhum tipo de problema. Ramo (Murat Yildirim), um homem mau e frio, lidera um gangue de bairro que sustenta uma rede de crime por meio do contrabando de combustível. Acontece que ele tem um senso de justiça aguçado, pois entende que os mais pobres já sofreram demais na vida. Por conta disso, ele acaba se rebelando contra o chefe do crime, Cengiz (Kerem Atabeyoglu), então decide ser o líder da cidade.

Elenco: Murat Yildirim, Esra Bilgiç, Sacide Tasaner, Ilker Aksum e Leyla Kader Ilhan.

Número de episódios: 40

Onde assistir: YouTube

6. Novela turca "Você é a Minha Pátria" ("Vatanim Sensin")

Sinopse: A novela que conta parte da história da Turquia é ambientada nos últimos anos do Império Otomano e a Guerra da Independência da Turquia. Cevdet (Halit Ergenç) é um coronel com bastante experiência em batalhas e reconhecido como uma patriota. Por questões políticas, ele se separa da sua família, enquanto esposa é salva pelo melhor amigo dele. Enquanto isso, os dois filhos são criados sem a participação do coronel. Diante da inevitável polarização de ideias numa guerra, o público descobre como Cevdet e os seus familiares vão se comportar.

Elenco: Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Miray Daner, Pinar Deniz, Celile Toyon Uysal e Kubilay Aka

Número de episódios: 59

Onde assistir: YouTube

7. Novela turca "A Noiva de Istambul" ("İstanbullu Gelin")

Sinopse: Faruk Boran (Özcan Deniz) é um empresário rico, famoso e de uma família muito poderosa na Turquia, em que o seu novo amor traz novas tensões à família. O amor inesperado entre ele e a cantora Sureyya (Aslı Enver) enfrenta muitos problemas, principalmente por conta da mãe de Faruk, Esma Boran (Ipek Bilgin).

Elenco: Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci e Dilara Aksüyek

Número de episódios: 296

Onde assistir: YouTube e Cplay.live

8. Novela turca "A Filha do Embaixador" ("Sefirin Kızı")

Sinopse: Sancar (Engin Akyürek) e Nare (Neslihan Atagül) vivem um amor desde a infância. Mas nem todos concordavam com o relacionamento deles. Na tentativa de viver um amor tranquilo, eles resolvem fugir. Quando Sancar e Nare estavam prestes a casar, ela some sem deixar vestígios. Sem saber o que aconteceu, Sancar fica desesperado achando que foi abandonado pela amada. Mas, na verdade, tudo foi um plano orquestrado pelo pai de Nare, que mandou sequestrar a filha para que os dois não ficassem juntos. Ao longo do tempo, ele nutre um ressentimento por Nare sem saber o que realmente aconteceu. Tempos depois, o destino quis que eles se reencontrassem, mas, agora, Sancar está quase para se casar com outra pessoa.

Elenco: Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Tuba Büyüküstün, Uraz Kaygılaroğlu e Hivda Zizan Alp

Número de episódios: 52

Onde assistir: Cplay.live e YouTube

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)