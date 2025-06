Novelas turcas: Conheça sete produções que são tendências na Turquia e no Brasil

As dizis fazem sucesso na Turquia e no mundo todo, não é novidade. Os fãs brasileiros das novelas turcas costumam assistir às produções assim que são lançadas nas diversas plataformas de streaming. Por conta deles se manterem atualizados, alguns seriados são tendências tanto no país de origem quanto por aqui. A Redação Integrada de O Liberal separou sete produções que são tendências na Turquia e aqui no Brasil.

Este é o caso de uma das indicações da lista. A novela turca "Aşkı Hatırla" estreou na última quarta-feira (18) na Turquia. Ela ainda não tem data para chegar ao Brasil pela Disney+, plataforma oficial de exibição da dizi, mas já caiu na graça da audiência brasileira. Ela também é conhecida pelo título em português "Lembre-se do Amor".

O elenco é estrelado por Hande Erçel e Barış Arduç. Os personagens são interligados por um mistério que pode se tornar numa grata surpresa do destino, mas precisam estar dispostos para isso acontecer. A direção da novela turca é por conta de Özgür Önurme. O roteiro foi escrito por Ahmet Vatan.

Confira sete novelas turcas que são tendência

1. Novela turca "Aşkı Hatırla"

Sinopse: Deniz (Barış Arduç) estava prestes a se casar, mas o relacionamento não deu certo. Depois disso, ele conhece Güneş (Hande Erçel), uma editora talentosa. Até então, ele pensava que o encontro seria uma breve história. Por conta de uma mensagem enigmática, eles descobrem que são herdeiros de uma casa misteriosa. Esse pode ser o elo que estava faltando.

Elenco: Hande Erçel e Barış Arduç

Número de episódios: 8

Onde assistir: A novela ainda não está disponível nas plataformas de streaming oficias

2. Novela turca "Çift Kişilik Oda"

Sinopse: Uma mulher deseja trabalhar no hotel que foi construído pelos seus falecidos pais. Nilüfer (Devrim Özkan) ficou orfã ainda muito cedo, por isso quer se aproximar do passado por meio do Hotel Lutesya. Acontece que lá ela vai trabalhar para Kaan (Ulaş Tuna Astepe), um dos herdeiros do estabelecimento e que está em busca apenas de vingança contra a sua meia-irmã, Sevil (Gözde Seda Altuner).

Elenco: Devrim Özkan e Ulaş Tuna Astepe

Número de episódios: 10

Onde assistir: YouTube

3. Novela turca "Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..."

Sinopse: Leyla (Cemre Baysel) tem uma mudança drástica de vida quando seu pai morreu num acidente. Então, Nur (Gonca Vuslateri), madrastra da garota, a deixa num lixão. Depois de um tempo, a jovem descobre que o pai foi assassinado. Assim começa o seu plano de vingança. A dizi é baseada na novela brasileira "Avenida Brasil".

Elenco: Cemre Baysel, Gonca Vuslateri, Alperen Duymaz e Halil İbrahim Ceyhan

Número de episódios: 58

Onde assistir: Cplay.live

4. Novela turca "Ventos de Amor" ("Rüzgarlı Tepe")

Sinopse: Halil (Gökberk Yıldırım) é um homem amargurado por conta de alguns acontecimentos na sua vida. Depois da morte dos pais, tudo piora e ele jura vingança contra a família Aslanlı. A situação fica ainda mais delicada depois que ele se apaixona por Zeynep (Cemre Arda), a filha da família que ele está disposto a acabar. Agora, ele terá que escolher entre o amor e o ódio.

Elenco: Gökberk Yıldırım e Cemre Arda

Número de episódios: 212

Onde assistir: Cplay.live e YouTube

5. Novela turca "Gelin"

Sinopse: Hançer (Talya Çelebi) não teve uma vida fácil desde a infância. Por conta disso, ela aprendeu a enfrentar os desafios da vida. Agora, ela terá que fazer de tudo para que seu irmão fique saudável. Enquanto isso, um homem aceita a ideia de um casamento arranjado pela própria. Por um golpe do destino, ela escolhe Hançer para se casar com o seu filho, Cihan (Cenay Türksever). A vida da jovem muda para sempre com a decisão de aceitar se casar.

Elenco: Cenay Türksever e Talya Çelebi

Número de episódios: 230

Onde assistir: YouTube

6. Novela turca "Cativeiro" ("Esaret")

Sinopse: Orhun (Cenk Torun) é um homem que cresceu num lar nada saudável. Apesar de toda a riqueza da família, ele, a irmã gêmea e a irmã mais nova não receberam amor da mãe. A gêmea, Nihan, resolve ir embora para um país de difícil comunicação. Preocupado, ele vai atrás dela. Mas durante a sua busca, ele acaba encontrando Hira (Mahassine Merabet), uma garota pobre que está em perigo e terá que acertar algumas contas com ele.

Elenco: Cenk Torun e Mahassine Merabet

Número de episódios: 541

Onde assistir: Cplay.live e YouTube

7. Novela turca "Aile Saadeti"

Sinopse: Uma mansão centenária é capaz de abrigar diversas histórias. Tudo isso porque três famílias diferentes acabam reunidas no local após descobrirem que são parentes distantes. Ainda que tenham vindo de lugares diferentes e tenham que enfrentar muitos desafios juntos, eles sabem o real significado de ser uma família.

Elenco: Burak Dakak, Buse Meral, Vildan Atasever, Hakan Yılmaz e Fatih Al

Número de episódios: 2

Onde assistir: YouTube

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)