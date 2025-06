Novela turca: Conheça cinco histórias de personagens que foram de inimigos para amantes

As novelas turcas costumam abordar o amor nos seus enredos. Mas nem sempre o relacionamento entre os protagonistas acontece de maneira leve e tranquila. Algumas barreiras são colocadas pelos envolvidos, e eles começam brigando. Apenas depois é quando o amor acontece.

Dentre as indicações está a novela turca "Jogos do Destino". Estrelada por Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, Idris Nebi Taşkan, Hande Subaşı e Funda Ilhan, conta a história de uma jovem que está em busca de se livrar de uma maldição que assola as mulheres da sua família. Mas ela não terá vida fácil até encontrar a felicidade. A direção é por conta de Serdar Gözelekli. O roteiro é assinado por Erkan Birgören e Tuna Kiygi.

VEJA MAIS

Confira cinco novelas turcas com inimigos que viraram amantes

1. Novela turca "Será Isso Amor?" ("Sen Çal Kapımı")

Sinopse: Eda Yildis (Hande Erçel) é uma jovem esforçada que batalha para conseguir conciliar o trabalho com os estudos na faculdade de arquitetura. Por conta da falta de dinheiro, ela tem uma bolsa de estudos. Só que o financiamento está perto de encerrar, porque a empresa de Serkan Bolat (Kerem Bursin) não fornecerá mais o dinheiro. A única saída é ela aceitar fingir ser noiva dele por alguns meses. Enquanto isso, tudo pode acontecer.

Elenco: Hande Erçel e Kerem Bursin

Número de episódios: 161

Onde assistir: Max (antiga HBO Max)

2. Novela turca "Hercai: Amor e Vingança"

Sinopse: Miran (Akın Akınözü) está em busca de vingança por conta da morte de seus pais. O plano dele é entrar para a família Şadoğlu e destruí-la. Ele não contava com as surpresas do destino e que encontraria o amor da sua vida. Miran acaba se apaixonando pela neta do cruel Nasuh Şadoğlu (Macit Sonkan), chamada Reyyan Şadoğlu (Ebru Şahin). Os dois chegam a se casar, mas ele decide seguir no planejado, então abandona a esposa logo após a primeira noite juntos.

Elenco: Akin Akınözü, Ebru Sahin, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer e Gülçin Hatihan

Número de episódios: 144

Onde assistir: Globoplay

3. Novela turca "Her Yerde Sen"

Sinopse: Selin (Aybüke Pusat) é uma jovem trabalhadora que lutou muito para conquistar o sonho da primeira casa própria. Por outro lado, Demir (Furkan Andıç) quer voltar para a casa que cresceu. Por obra do destino, se trata da mesma casa e eles descobrem que cada um comprou apenas metade do imóvel. Agora, eles vão ter que dividir o lugar que chamam de lar.

Elenco: Furkan Andıç, Aybüke Pusat, Ali Yağcı, Beste Kökdemir e Aslıhan Malbora

Número de episódios: 23

Onde assistir: YouTube

4. Novela turca "Jogos do Destino" ("Baht Oyunu")

Sinopse: Ada (Cemre Baysel) cresceu acreditando que a sua família tem uma maldição: as mulheres que não se casam com o primeiro amor da vida ficariam viúvas por alguma tragédia. Acreditando que estava livre desse destino tenebroso que suas tias não escaparam, chega o dia do casamento de Ada e ela é abandonada. Porém, a vida tinha algo bem melhor reservado para ela.

Elenco: Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, Idris Nebi Taşkan, Hande Subaşı e Funda Ilhan

Número de episódios: 58

Onde assistir: Globoplay

5. Novela turca "Marasli: O Protetor"

Sinopse: Celâl Kün, conhecido como Marasli (Burak Deniz) é um ex-comandante das forças especiais turcas que busca uma vida mais tranquila ao abandonar a vida militar após sua filha, Zelis (Bedriye Roza Çelik), ser gravemente ferida em um ataque terrorista. Tudo muda quando Mahur Türel (Alina Boz) entra na vida dele e registra um crime pelo qual será perseguida por alguns criminosos. Marsali salva a vida dela e é contratado pelo pai da fotógrafa, Aziz Türel (Kerem Atabeyoglu). Com o tempo, os dois vão se aproximando e tudo pode acontecer.

Elenco: Burak Deniz, Alina Boz, Serhat Mustafa Kılıç, Saygin Soysal e Cengiz Sezgin

Número de episódios: 74

Onde assistir: Globoplay

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)