Conheça quatro novelas turcas com o ator Halit Ergenç

Halit Ergenç é um ator turco de 55 anos e com um currículo cheio de sucessos como protagonistas. Muitos fãs das dizis já assistiram alguma novela turca com o ator, que costuma atuar no papel principal das histórias, principalmente quando o assunto é cativar o público.

Dentre as indicações está a novela turca mais recente que o ator participou. "Amantes Anônimos", também conhecida como "Adsız Aşıklar", é estrelada por Halit Ergenç, Funda Eryiğit e Rıza Kocaoğlu. O enredo da história é sobre um homem que tem uma clínica de recuperação amorosa. A situação muda quando uma mulher surge em sua vida.

A direção é por conta de Umur Turagay. O roteiro é assinado por Basar Basaran.

Confira quatro novelas turcas com Halit Ergenç

Halit Ergenç é um dos atores mais famosos da Turquia (Reprodução / Instagram @halitergencresmi)

1. Novela turca "Século Magnífico"

Sinopse: A história retrata a vida do sultão Suleiman (Halit Ergenç), o Magnífico, e da sua esposa Roxelana (Meryem Uzerli e Vahide Perçin), que era uma jovem escravizada que se tornou sultana. Ele vive até o ano de 1566, quando morre na "Batalha de Szigetvár". Enquanto vivo, o harém dele é repleto de intrigas, rivalidades e lutas por poder. Suleman expande o Império Otomano e Roxelana consegue conquistar ainda mais influência dentro da corte, se mostrando uma mulher inteligência e articulada.

Elenco: Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Perçin, Nebahat Çehre, Okan Yalabık e Burak Özçivit.

Número de episódios: 310

Onde assistir: YouTube

2. Novela turca "Mil e uma noites" ("Binbir Gece")

Sinopse: Uma mulher fica viúva e com uma criança de cinco anos para cuidar. Acontece que ele é portador de leucemia e precisa realizar um tratamento para cuidar da saúde. Sherazade (Bergüzar Korel) não tem a quantia necessária e o seu sogro ainda diz que não vai pagar nada. Por conta disso, ela precisa pedir ajuda para o chefe, que aceita, mas com uma condição. Os dois vão ter que passar uma noite juntos.

Elenco: Bergüzar Korel, Halit Ergenç e Efe Çınar.

Número de episódios: 164

Onde assistir: Cplay.live

3. Novela turca "Você é a Minha Pátria" ("Vatanim Sensin")

Sinopse: A novela que conta parte da história da Turquia é ambientada nos últimos anos do Império Otomano e a Guerra da Independência da Turquia. Cevdet (Halit Ergenç) é um coronel com bastante experiência em batalhas e reconhecido como uma patriota. Por questões políticas, ele se separa da sua família, enquanto esposa é salva pelo melhor amigo dele. Enquanto isso, os dois filhos são criados sem a participação do coronel. Diante da inevitável polarização de ideias numa guerra, o público descobre como Cevdet e os seus familiares vão se comportar.

Elenco: Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Miray Daner, Pinar Deniz, Celile Toyon Uysal e Kubilay Aka

Número de episódios: 59

Onde assistir: YouTube

4. Novela turca "Amantes Anônimos" ("Adsız Aşıklar")

Sinopse: O dono de uma clínica para pessoas "doentes de amor" levava uma vida tranquila até a chegada de uma mulher. Cem (Halit Ergenç) acredita que o amor não é uma coisa boa e "ajuda" as pessoas a não se apaixonarem novamente. Só que Hazal (Funda Eryiğit) será responsável por mudar as convicções desse "desapaixonado".

Elenco: Halit Ergenç, Funda Eryiğit e Rıza Kocaoğlu

Número de episódios: 8

Onde assistir: Netflix

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)