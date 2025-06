Conheça 10 novelas turcas que são destaque do Kanal D Internacional

O Kanal D é uma das maiores e mais tradicionais emissoras de televisão turca. Ela conta com muitos sucessos ao longo dos anos. Algumas novelas turcas já são bastante conhecidas dos fãs brasileiros, enquanto outras estão para chegar no gosto por estas bandas.

Alguns dos seus maiores sucessos estão disponíveis grátis com legendas em português no YouTube. Dentre as indicações, está a novela turca "Yargı - Segredos de família".

O elenco da dizi é estrelado por Pınar Deniz e Kaan Urgancıoğlu. O enrendo da história envolve uma advogada e um promotor que tem personalidades e convicções diferentes. Mesmo assim eles vão se unir para desvendar um caso que pode acabar com a família deles, revelando segredos que estavam guardados há muito tempo.

A direção da novela é por conta de Ali Bilgin e Beste Sultan Kasapogullari. O roteiro é assinado por Sema Ergenekon.

Confira 10 novelas turcas do Kanal D Internacional:

1. Novela turca "Yalan: O Fardo da Família"

A novela turca "Yalan" está disponível no YouTube (Divulgação)

Sinopse: Uma mulher é acusada injustamente pela morte do marido. Depois de vinte anos, tudo o que ela quer é reencontrar a filha que deixou aos cuidados da irmã. Enquanto tenta essa reaproximação, vai descobrir uma rede de mentiras e no jogo que a fez ser condenada.

Elenco: Aslıhan Güner, Eylül Tumbar, Serra Pirinç, Feyyaz Duman e Atakan Hoşgören

Número de episódios: 30

Onde assistir: YouTube

2. Novela turca "Veda Mektubu"

Sinopse: Dois jovens apaixonados tem o relacionamento interrompido após ela receber uma carta. Por conta disso, ela o abandona enquanto estão prestes a se casar. Depois de 30 anos do acontecido e cada um formando uma família, os seus filhos se apaixonam, mas terão que enfrentar os obstáculos do passado de quando ainda nem eram nascidos.

Elenco: Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım e Bennu Yıldırımlar

Número de episódios: 24

Onde assistir: YouTube

3. Novela turca "Dilek Taşı"

Sinopse: Nos anos 1980, um operário fabril está desesperado por dificuldades de financeiras e da necessidade de uma cirurgia urgente para a sua esposa. Por conta disso, ele resolve deixar a filha num orfanota. Ela acaba sendo adotada por uma família rica. A governanta da casa deles ajuda o homem a se aproximar da filha.

Elenco: Salih Bademci, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Hazal Subaşı e Elif Doğan

Número de episódios: 20

Onde assistir: YouTube

4. Novela turca "Dönence"

A novela turca "Dönence" está disponível no YouTube (Divulgação)

Sinopse: Uma jovem já tem todo o futuro traçado por ela mesmo. Ela deseja ir para a universidade e passar as férias curtindo com o namorado. Mas por conta de algumas demandas familiares tudo muda. Ela precisará redescobrir sentimentos e aprender a lidar com eles, enquanto está em busca de retomar a vida nos trilhos.

Elenco: Caner Topçu, Sümeyye Aydoğan e Atakan Hoşgören

Número de episódios: 14

Onde assistir: YouTube

5. Novela turca "Amor Proibido" ("Aşk-ı Memnu")

A novela turca "Amor Proibido" está disponível no Cplay (Divulgação)

Sinopse: Uma jovem culpa a própria mãe pela morte do pai. Ela costuma visitar o túmulo do falecido pai com frequência. Durante uma dessas visitas, ela conhece um viúvo milionário e logo começam um relacionamento. Pouco tempo depois, eles se casam e ela vai morar com ele. Lá, ele vive com os filhos e um sobrinho. Durante a convivência, ela e o sobrinho do marido começam uma paixão intensa e irresistível.

Elenco: Beren Saat, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem e Kıvanç Tatlıtuğ.

Episódios: 167

Onde assistir: Cplay.live e YouTube

6. Novela turca "Vatanım Sensin" ("Wounded Love")

Sinopse: A novela turca conta parte da história da Turquia. Ela é ambientada nos últimos anos do Império Otomano e a Guerra da Independência da Turquia. Cevdet (Halit Ergenç) é um Coronel com bastante experiência em batalhas e reconhecido como uma patriota. Por questões políticas, ele se separa da sua família, enquanto sua esposa é salva pelo seu melhor amigo. Enquanto isso, os seus dois filhos são criados sem a sua participação. Diante da inevitável polarização de ideias

numa guerra, como Cevdet e os seus familiares vão se comportar?

Elenco: Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Miray Daner, Pinar Deniz, Celile Toyon Uysal e Kubilay Aka

Número de episódios: 59

Onde assistir: YouTube

7. Novela turca "Azize"

Sinopse: Uma jovem enfermeira planeja uma vingança desde quando era criança, tudo porque seu pai foi morto por uma família de mafiosos e consequentemente sua mãe foi para um hospital psiquiátrico. Ela cresceu em condições difíceis, mas mesmo assim nunca perdeu o foco na vida. Para ter sucesso no planejado, ela decide mudar de identidade, então se torna Azize.

Elenco: Buğra Gülsoy, Hande Erçel, Mustafa Yıldıran, Tugay Mercan e Asuman Çakır

Número de episódios: 6

Onde assistir: YouTube

8. Novela turca "O Preço da Paixão" / "Amor em Preto e Branco" ("Siyah Beyaz Aşk")

Sinopse: Uma médica chamada Asli Çinar (Birce Akalay) dedicou a sua vida para se tornar uma médica brilhante que salva vidas. Por obra do destino, um homem entra na sua vida de forma inesperada. O choque de realidade deles é inevitável, já que Ferhat Aslan (Ibrahim Celikkol) é frio e sombrio. Certo dia, ele precisará de ajuda médica e esse é o início de uma história em que pessoas diferentes vão precisar aprender a conviver, ainda que forçadamente.

Elenco: Ibrahim Celikkol e Birce Akalay

Número de episódios: 32

Onde assistir: Dailymotion e YouTube

9. Novela turca "Doce Veneno" ("Tatlı İntikam")

Sinopse: Uma jovem definitivamente não tem sorte no amor. Quando está decidida a se casar com o homem dos seus sonhos, ele a abandona no dia do casamento. Acreditando estar amaldiçoada, ela reencontra uma pessoa do seu passado, que ela que o humilhou na frente de todos. Os dois se reencontram quando ele volta ao país para abrir um restaurante. Ele pode ser a chave para o fim da maldição dela.

Elenco: İlker Kızmaz, Furkan Andıç e Leyla Lydia Tuğutlu

Número de episódios: 30

Onde assistir: Dailymotion

10. Novela turca "Yargı: Segredos de Família"

Sinopse: Uma advogada que não acredita na Justiça terá que trabalhar com um promotor que obedece todas as regras. Juntos, eles vão tentar desvendar o caso de homicídio que o irmão dele está sendo acusado. O que eles não esperavam era que algumas respostas conectam os seus passados.

Elenco: Pınar Deniz e Kaan Urgancıoğlu

Número de episódios: 131

Onde assistir: Max

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)