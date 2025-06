Conheça a novela turca 'Yargı - Segredos de família'; saiba a história e onde assistir

A novela turca "Yargı - Segredos de família" fez tanto sucesso entre os fãs brasileiros, que a segunda temporada acabou de chegar na plataforma Max (antiga HBO Max) para dar continuidade na histórica que ficou em aberto. Com ainda mais intensidade, a continuação está cercada de expectativas.

O elenco da dizi é estrelado por Pınar Deniz e Kaan Urgancıoğlu. O enrendo da história envolve uma advogada e um promotor que tem personalidades e convicções diferentes. Mesmo assim eles vão se unir para desvendar um caso que pode acabar com a família deles, revelando segredos que estavam guardados há muito tempo.

Com uma trama envolvente, a dizi chegou a ser indicada ao Emmy Internacional na categoria "Melhor Telenovela". Ela concorreu ao prêmio junto com as novelas brasileiras "Pantanal" e "Cara e Coragem", ambas disponíveis na Globoplay. Assim, ela se tornou a segunda produção turca a ganhar a premiação, ao lado de "Amor Sem Fim" ("Kara Sevda").

Os atores Pınar Deniz e Kaan Urgancıoğlu na premiação do Emmy Internacional (Reprodução / Instagram @kaanurgancioglu)

A direção da novela é por conta de Ali Bilgin e Beste Sultan Kasapogullari. O roteiro é assinado por Sema Ergenekon.

Confira os detalhes da novela turca "Yargı - Segredos de Família"

Trailer da novela turca "Yargı - Segredos de Família"?

Qual a história da novela turca "Yargı - Segredos de Família"?

Uma advogada não acredita tanto assim na Justiça. Por conta disso, Ceylin Erguvan (Pinar Deniz) passa por cima das regras sempre que é possível. Ela decidiu se tornar advogada por conta do seu pai que tinha sido preso injustamente e teve que ficar longe da família por cinco anos. Certo dia, ela pega um caso de homicídio que poderá mudar a sua vida.

O caso envolve o irmão de um promotor. Ilgaz Kaya (Kaan Urgancioglu) acredita no seu trabalho e sempre busca seguir todas as regras. Por conta disso, ele é muito respeitado na sua área. Esses valores foram aprendidos com o seu pai, que é chefe de polícia.

Ceylin e Ilgaz vão se envolver num mundo de intriga e descobertas, em que os principais obstáculos são os segredos escondidos e as personalidades tão diferentes.

A atriz Pınar Deniz é um das protagonistas da novela turca "Yargı - Segredos de família" (Reprodução / Instagram @pinarrdenizzz)

O ator Kaan Urgancıoğlu é um dos protagonistas da novela turca "Yargı - Segredos de família" (Reprodução / Instagram @kaanurgancioglu)

Quantos episódios tem a novela turca "Yargı - Segredos de Família"?

Com a segunda temporada disponível na Max, a produção turca conta com 131 episódios.

Qual a classificação da novela turca "Yargı - Segredos de Família"?

A novela turca é indicada para pessoas maiores de 14 anos.

Qual o gênero da novela turca "Yargı - Segredos de Família"?

A dizi é classificada como Drama.

Onde assistir à novela turca "Yargı - Segredos de Família"?

A novela turca está disponível na Max (Antiga HBO Max).

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)