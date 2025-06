Novela turca sem romance? Conheça cinco opções para quem quer fugir das histórias de amor

As novelas turcas costumam ter como foco central do roteiro o amor entre duas pessoas. A partir desse ponto é que a história se desenvolve e a trama acontece. Acontece que não são todas as novelas turcas disponíveis nas plataformas de streaming que possuem este enfoque.

Algumas dizis não focam no amor. Assim, ele é secundário ou até mesmo nem existe no desenvolvimento da produção. Se você está procurando algumas alternativas para sair dos romances, este é o lugar certo.

VEJA MAIS

Dentre as indicações está a novela turca "The Club", que é baseada em fatos reais e se passa na década de 1950. Estrelada por Gökçe Bahadır, Barış Arduç e Salih Bademci, o enredo da história é sobre uma mulher que passou alguns anos na cadeia e está em busca de redenção com a sua filha.

A direção da dizi é por conta de Zeynep Günay Tan ("A Noiva de Istambul") e Seren Yüce. O roteiro é assinado por Ayşin Akbulut, Necati Şahin e Rana Denizer.

Confira cinco novelas turcas sem romance:

1. Novela turca "Yargı: Segredo de Família"

Sinopse: Uma advogada chamada Ceylin Erguvan (Pinar Deniz) se junta com o promotor Ilgaz Kaya (Kaan Urgancioglu) para resolverem um caso que requer muito empenho do dois. O que eles não sabiam era que a vida estava para mudar completamente. Eles terão que aprender a lidar com as diferenças para terem sucesso na investigação criminal. Para piorar, o caso envolve as famílias de cada um.

Elenco: Pinar Deniz e Kaan Urgancioglu

Gênero: Drama

Número de episódios: 131

Onde assistir: Max (antiga HBO Max)

2. Novela turca "The Club" ("Kulüp")

Sinopse: Baseada em fatos reais, Matilda (Gökçe Bahadır) passou 17 anos na prisão. Agora, a única coisa que importa para ela é recuperar o seu relacionamento com a filha Rasel (Asude Kalebek), que cresceu num orfanato. Acontece que durante o seu plano, ela precisa ganhar dinheiro rápido. Assim, ela começa a trabalhar numa boate, lugar cheio de situações perigosas.

Elenco: Gökçe Bahadır, Asude Kalebek, Barış Arduç e Salih Bademci

Gênero: Drama

Número de episódios: 20

Onde assistir: Netflix

3. Novela turca "O Segredo do Templo"

Sinopse: Atiye (Beren Saat) é uma mulher que aparenta ter uma vida perfeita ao lado do namorado e da família. Os ventos começam a mudar de direção quando ela conhece Erhan (Mehmet Günsür), um arqueólogo que está envolvido numa escavação do tempo mais antigo do mundo. Certo dia, ela se depara com um símbolo misterioso, então procura saber o significado dele. Assim, ela vai revisitar alguns segredos que ela já nem lembrava mais.

Elenco: Beren Saat, Mehmet Günsür e Metin Akdülger

Gênero: Drama

Número de episódios: 24

Onde assistir: Netflix

4. Novela turca "50 m²"

Sinopse: Golge (Engin Öztürk) é um assassino que passa a ter um problema de memória e não se lembra de parte da sua vida. Por conta disso, ele vai em busca de algumas respotas. Só que essa decisão incomoda o chefe do crime, que é o seu patrão e figura paterna. Quando começa a chegar perto de algumas respostas, é o início de uma trama de traição.

Elenco: Engin Öztürk, Kürşat Alnıaçık e Cengiz Bozkurt

Gênero: Drama

Número de episódios: 8

Onde assistir: Netflix

5. Novela turca "Fatma"

Sinopse: Fatma Yılmaz (Burcu Biricik) é uma faxineira que está procurando pelo seu marido que desapareceu depois que saiu da prisão. Enquanto isso, ela começa uma onda de crimes e o caminho de volta não existe mais. O jeito é continuar a sua busca, mesmo que para isso tenha que lidar com grupos criminosos.

Elenco: Burcu Biricik, Uğur Yücel e Mehmet Yılmaz Ak

Gênero: Drama

Número de episódios: 6

Onde assistir: Netflix

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)