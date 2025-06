Conheça as 10 novelas turcas mais populares no momento

As novelas turcas têm ganhado cada vez mais espaço nas plataformas de streaming. Isso se deve ao fato de o público estar consumindo conteúdos que não ficam centrados nas produções norte-americanas, principalmente hollywoodiana. Com isso, os catálogos estão recheados de novelas turcas para todos os gostos.

Tem dizi para os mais diferentes gostos. Por conta disso, as produções têm cativado os fãs. Nesta lista, conheça as 10 novelas turcas mais populares, segundo a plataforma Dizilah.

Dentre as indicações está a novela turca "Minha Menina", também conhecida pelo nome original "Kızım". O elenco é estrelado por Beren Gökyıldız, Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu, Serhat Teoman e Selin Şekerci. A história é sobre um amor que é aprendido depois que uma filha e um pai são forçados a conviverem juntos.

A direção é por conta de Fatih Aksoy, Merve Girgin, Mustafa Şevki Doğan e Gökçen Usta. O roteiro da novela turca é de Banu Kiremitçi Bozkurt, Emre Erkan e Irmak Bahçeci.

Confira as 10 novelas turcas mais populares:

1. Novela turca "Amor de Aluguel" ("Kiralık Aşk")

Sinopse: Uma jovem chamada Defne (Elçin Sangu) tem um irmão que já causou muitos problemas, mas ele consegue se superar depois que acaba mantido em cativeiro. Ela é uma garçonete destemida que vê sua vida mudar radicalmente depois que precisa aceitar uma oferta para livrar o irmão do perigo. Para isso, ela vai ter que fazer Ömer (Baris Arduç), um empresário rico e dono de uma grande empresa, se apaixonar por ela. Só que, no meio disso tudo, ele a beija para se livrar de uma situação complicada, então a farsa pode nem ser tão mentira assim.

Elenco: Barış Arduç, Elçin Sangu, Salih Bademci, Osman Akça e Onur Büyüktopçu

Número de episódios: 69

Onde assistir: Dalymotion

2. Novela turca "A Sonhadora" ("Erkenci Kuş")

Sinopse: Uma jovem chamada Sanem (Demet Özdemir) quer evitar um casamento arranjado por seus pais. Para isso, ela terá que achar um emprego estável. A aspirante a escritora entra para uma agência de publicidade. Lá, ela vai ser inserida numa briga familiar pelo controle da empresa. Enquanto isso, se aproxima de Can (Can Yaman), um dos herdeiros e que é de espírito livre.

Elenco: Demet Özdemir, Can Yaman, Öznur Serçeler, Berat Yenilmez, Özelem Tokaslan

Número de episódios: 161

Onde assistir: Globoplay

3. Novela turca "O Preço da Paixão" / "Amor em Preto e Branco" ("Siyah Beyaz Aşk")

Sinopse: Numa cidade corrupta, Ferhat Aslan (İbrahim Çelikkol) se mostra um homem frio e misterioso. Já Asli Çinar (Birce Akalay) é uma médica com valores e convicções bem definidos. O caminho deles se cruza e a convivência mostrará que eles são bastante diferentes. Enquanto ele é envolvida com algumas atividades obscuras, ela faz de tudo para salvar vidas. Apenas a força do amor pode unir esse casal, que terá que enfrentar muitos desafios para ficar junto.

Elenco: İbrahim Çelikkol, Birce Akalay, Muhammet Uzuner, Uğur Aslan e Hande Doğandemir

Número de episódios: 32

Onde assistir: Dailymotion

4. Novela turca "Elimi Bırakma"

Sinopse: Azra (Alina Boz) é uma jovem educada que levava uma vida perfeita até ser abandonada pela madrasta após a morte do seu pai. Agora, ela não tem para onde ir junto com o seu irmão. Tudo piora quando o garoto desaparece. Por outro lado, Cenk (Alp Navruz) é um jovem mimado e que não quer assumir as responsabilidades da empresa depois que o pai morreu.

Elenco: Alp Navruz, Alina Boz, Yiğit Kağan Yazıcı, Dolunay Soysert e Emre Bey

Número de episódios: 59

Onde assistir: YouTube

5. Novela turca "Bizim Hikaye"

Sinopse: Uma jovem precisa assumir a criação e educação dos seus cinco irmãos. Filiz (Hazal Kaya) enfrenta diversos problemas para cuidar da sua família, já que eles foram abandonados pela mãe e o pai é alcoólatra. Mesmo assim, ela não reclama de nada. Certo dia, ela conhece Barış (Burak Deniz), um jovem misterioso que vai tentar impressioná-la de qualquer forma, mas Filiz acredita que não há espaço para o amor em sua vida.

Elenco: Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nesrin Cavadzade e Yağızcan Konyalı

Número de episódios: 70

Onde assistir: Não está disponível nos streamings oficiais brasileiros

6. Novela turca "Minha Menina" ("Kızım")

Sinopse: Öykü (Beren Gökyıldız) foi abandonada pela tia após saber que a menina tem uma doença rara. Ela é deixada na porta da casa do pai, Demir Göktürk (Buğra Gülsoy). Ele é um deliquente que vive de pequenos crimes. Por conta disso, ele foi preso e terá que cuidar da criança como uma forma de sentença. Acontece que, com o tempo, os dois vão descobrir o amor fraterno.

Elenco: Beren Gökyıldız, Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu, Serhat Teoman e Selin Şekerci

Número de episódios: 92

Onde assistir: Max (antiga HBO Max)

7. Novela turca "Nefes Nefese"

Sinopse: Uma jovem chamada Rüya (Melisa Şenolsun) vive com o seu pai em Berlim, na Alemanha. Certo dia, ela fica sabendo que a sua mãe está viva e está na Síria. Por conta disso, ela precisa de um casamento falso com Boran (Nik Xhelilaj) para atravessar a fronteira. Sem pensar duas vezes, ela fará de tudo para conseguir falar com a mãe, que nunca chegou a conhecer, ainda que tenha que viver experiências difíceis e perigosas. Ela só não contava que Yusuf (Şükrü Özyıldız), com quem realmente iria se apaixonar, iria cruzar o seu caminho.

Elenco: Melisa Senolsun, Nik Xhelilaj, Uğur Yücel e Şükrü Özyıldız

Número de episódios: 10

Onde assistir: Dailymotion

8. Novela turca "Yasak Elma"

Sinopse: Duas irmãs com personalidades apostas tem objetivos de vida diferentes. Mesmo assim, elas são próximas. Zeynep (Sevda Erginci) quer crescer na vida com méritos próprios e por meio do trabalho. Ela não abre mão dos seus valores. Por outro lado, Yıldız (Eda Ece) acredita que a felicidade está num casamento com um homem rico, que a tiraria da pobreza.

Elenco: Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen e Sevda Erginci

Número de episódios: 177

Onde assistir: Não está disponível no streamings oficiais brasileiros

9. Novela turca "Bir Deli Rüzgar"

Sinopse: Melike (Hatice Aslan) sonhava em ser famosa quando era jovem. Ela até conseguiu conquistar os minutos de fama, mas agora está sem dinheiro e desconhecida. Limpando banheiros para conseguir ganhar a vida, ela vê a mesma ambição de sua juventude em Gökçe (Pınar Deniz).

Elenco: Kanbolat Görkem Arslan, Hatice Aslan, Pınar Deniz, Almila Ada e Berk Cankat

Número de episódios: 6

Onde assistir: Não está disponível nos streamings oficiais brasileiros

10. Novela turca "Bir Litre Gözyaşı"

Sinopse: Cihan (Miray Daner) é uma jovem que ama viver e tem muitos sonhos. Um dos seus objetivos é entrar para a faculdade. Chegando lá, ela acaba tendo uma distração: o amor. Acontece que ela tinha uma doença incurável e a sua mãe foi a primeira a descobrir.

Elenco: Miray Daner, Mert Yazıcıoğlu, Tolga Tekin, Sanem Celik, Helin Kandemir, Görkem Mete Demir e Revna Çolak

Número de episódios: 15

Onde assistir: YouTube

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)