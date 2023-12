Chiquititas: Veja como está o elenco da novela atualmente

No ar na programação do SBT, a trama ‘Chiquititas’ conquistou o público desde seu lançamento, em 2013, e continua sendo assistida pelos fãs, seja em plataformas de streaming ou pela TV aberta.

VEJA MAIS

Produzida pelo SBT, a trama infanto-juvenil ganhou uma nova adaptação em 2013 e foi um grande sucesso para a emissora. Escrita por Íris Abravanel, ‘Chiquititas’ teve a última temporada em 2015, com mais de 500 capítulos.

Após 10 anos, o elenco mudou e os fãs acompanham a evolução de cada um deles. Veja como está o elenco da novela atualmente:

Giovanna Grigio

Na trama, a atriz, de 23 anos, viveu Mili, a primeira a chegar no Orfanato Raio de Luz. Depois de passar pela emissora, Giovanna atuou em folhetins da Globo como ‘Êta Mundo Bom!’ (20160 e ‘Malhação: Viva a Diferença’ (2017). Além disso, estreou internacionalmente com a versão mexicana da novela ‘Rebelde’ (2022), produzida pela Netflix.

Cinthia Cruz

Cinthia, 23, interpretou Cristina Lima, uma menina que sonhava em encontrar a mãe. Em 2019, integrou o elenco do reality show ‘De Férias com o Ex Celebs’, na MTV Brasil. Atualmente, a artista é digital influencer, com mais de 13 milhões de seguidores e apresenta o programa ‘TV Zyn’, do SBT.

Gabriel Santana

Gabriel Santana, 24, deu vida à Mosca, protagonista masculino de Chiquititas. O personagem, irmão de Pata, se apaixona por Mili e também morou na rua. O artista segue carreira na TV e já atuou em ‘Malhação: Toda Forma de Amar’ (2019). Gabriel Santana também participou do remake de ‘Pantanal’ (2022), da rede Globo, e participou do ‘BBB 23’.

Lívia Inhudes

Lívia Inhudes, 22, viveu Viviane Gomes (Vivi), uma menina que quer ser uma popular na escola em que estuda. A atriz participou de projetos da Globo e estreou em filmes nacionais como ‘Um Ano Inesquecível’ (2023), da Prime Video e o novo longa da Xuxa, ‘Uma Fada Veio me Visitar’ (20230.

Filipe Cavalcante

O ator viveu Rafa, um menino que morava na rua com os amigos Pata, Mosca e Binho, e que adorava comer. Após a novela, seguiu atuando no SBT, onde fez participação em 'Carinha de Anjo' (2018). Aos 23 anos, trabalha como digital influencer.

Júlia Olliver

A atriz interpretou Patrícia Tavares (Pata), irmã de Mosca (Gabriel Santana). Aos 20 anos, Júlia também atua como digital influencer.

Gabriella Saraivah

Já Gabriella interpretou Tatiane Gomes (Tati), irmã da personagem Vivi (Lívia Inhudes). Após o fim da novela do SBT, seguiu para a Rede Globo e Record. Aos 16 anos, foi escalada para estrear em uma série da Disney+ e, atualmente, aos 19, pretende investir na carreira internacionalmente.

Giulia Garcia

A atriz interpretou Luciana Gaspar (Ana), uma menina deixada no orfanato e que constrói uma relação de amizade com Bia. Aos 19 anos, se tornou digital influencer.

Gui Vieira

O ator viveu Rubens (Binho), um menino que morava na rua com Rafa, Pata e Mosca. Atualmente, aos 21 anos, segue carreira como digital influencer.

Raissa Chaddad

Raissa deu vida à Beatriz Gaspar (Bia), uma menina que não aceita injustiças e que não teme os inimigos. No final da novela, reencontra o pai verdadeiro. Aos 21 anos, a estrela segue carreira como digital influencer.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)