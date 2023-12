Um Refúgio para o Amor: veja o resumo do final da novela do SBT

Patricio inicia mais uma operação para tentar recuperar sua capacidade de andar, porém o procedimento gera uma complicação e o personagem morre. Clara é abalada com a descoberta de um tumor maligno em seu cérebro. Já Julieta lida com a perda de uma das suas pernas, enfrentando muitos obstáculos físicos e emocionais. Clara e Julieta enfrentam muitas dificuldades financeiras e chegam à falência.

Luciana e Rodrigo se unem novamente, com matrimônio realizado no topo de uma montanha, a fim de simbolizar a jornada desafiadora pela qual passaram para estar ali. No cume, o casal trocam seus novos votos de amor e selam o início da nova etapa de suas vidas.