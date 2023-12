Chiquititas: Que horas começa a novela no SBT?

Um dos maiores sucessos do SBT, a novela infanto juvenil ‘Chiquititas’, está em reprise na programação da emissora, de segunda-feira à sexta-feira, às 13h (horário de Brasília). Adaptada por Íris Abravanel, a trama foi exibida originalmente em 2013 e apresenta a história e aventuras das crianças do orfanato Raio de Luz.

O elenco é composto pela protagonista, a órfã Mili (Giovanna Grigio), Bia (Raissa Chaddad), Ana (Giulia Garcia), as irmãs Tati (Gabriella Saraivah) e Vivi (Lívia Inhudes) e Cris (Cinthia Cruz). Posteriormente, o orfanato recebe a chegada dos amigos e ex-moradores de rua Mosca (Gabriel Santana), Rafa (Filipe Cavalcante) e Binho (Gui Vieira).

Qual a sinopse de ‘Chiquititas’?

O folhetim carrega um grande segredo envolvendo a família e o dono do orfanato, Dr. José Ricardo Almeida Campos. Em um período anterior à novela, exatos treze anos, sua filha Gabriela se apaixonou e ficou grávida de Miguel, filho de Valentina, empregada da casa dos Almeida Campos.

Pouco depois, José Ricardo sequestrou sua neta, pois ele não aceitava que sua filha se envolvesse com um empregado. Como sua neta, Milena, apelidada como Mili, precisava de um lugar para morar, ele comprou um casarão e fundou um orfanato, o Raio de Luz.

Mili cresceu lá com outras garotas que chegaram posteriormente: Bia, Ana, as irmãs Tati e Vivi, e Cris. Ao decorrer dos anos, elas se tornam uma família. Elas são supervisionadas por Ernestina, zeladora do orfanato, e Chico, o cozinheiro amado pelas internas.

Sofia, ex-governanta da família Almeida Campos, é a diretora do lugar, até que Carmem, irmã de José Ricardo, entra em seu lugar. Logo no primeiro capítulo, Mili conta uma história a suas amigas, que acaba por se tornar sua trajetória durante a trama.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)