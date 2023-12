Chiquititas: saiba por onde anda Giovanna Grigio, atriz que fez Mili trama

Sucesso no remake da trama infanto juvenil ‘Chiquititas’, de 2013, a atriz Giovanna Grigio conquistou o público ao interpretar a protagonista Mili. Entre 2013 e 2015, a artista deu vida às histórias do orfanato Raio de Luz e é lembrada até hoje, durante o reprise no SBT.

Na trama, Grigio vive a órfã Mili, filha de Gabriela (Naiumi Goldoni) e Miguel (Daniel Andrade), que descobre a existência dos pais biológicos apenas anos depois. Depois da novela chegar ao fim, em 2015, a atriz encerrou o contrato com o SBT e fechou com a Globo, estreando em “Êta Mundo Bom!” (2016), como Gerusa.

Um ano depois, participou do filme “Eu Fico Loko” e em 2017, viveu Samantha Lambertini em ‘Malhação: Viva a Diferença’. Posteriormente, integrou o elenco da série ‘As Five’ (2020) e iniciou a carreira internacional com versão mexicana de ‘Rebelde’ (2022), produzida pela Netflix.

Segundo a atriz, as plataformas de streaming têm aberto portas para a carreira.

“Jovens atores que normalmente não teriam muitas oportunidades agora têm um leque maior para trabalhar no audiovisual. Eu, particularmente, amo fazer filmes e o streaming tem me proporcionado isso”, contou em entrevista à revista Quem.

Neste ano, Giovanna completa 10 anos de carreira profissional e celebra a oportunidade de viver sua primeira protagonista em um filme, com a adaptação do livro ‘Perdida’ (2023), escrito por Carina Rissi. No audiovisual, a atriz dá vida a Sofia, uma garota moderna e apaixonada pelos livros da escritora inglesa Jane Austen.

A artista também deve estrear no filme "O Maníaco do Parque", previsto para ser lançado em 2024, pelo Prime Video. No longa-metragem, Giovanna interpretará Elena, uma repórter investigativa que ganha fama na mídia sensacionalista em meio à repercussão de estupros e assassinatos. A história é baseada nos crimes reais cometidos nos anos 1990 pelo serial killer Francisco de Assis Pereira, interpretado por Silvero Pereira.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)