Neymar surge com dente de ouro em foto com dançarino alemão

Neymar posou com novo visual ao lado do dançarino alemão, Noel Robinson, na última segunda-feira, 11, e chamou atenção por um detalhe: o jogador está usando um dente de ouro, modinha entre rappers e famosos como MC Cabelinho, MC Guimê e Nego do Borel.

"Um sonho de infância se tornou realidade ontem à noite! Sou fã do Neymar há 11 anos, e ele sempre foi meu jogador de futebol favorito, desde o primeiro dia. Obrigado por tudo, Ney! Grande honra conhecê-lo! Te amo", escreveu Noel na legenda da foto.

As facetas dentárias de ouro, como são chamados esses itens, funcionam, de fato, como uma joia para os dentes e são produzidas sob medida, de acordo com o formato do dente de cada pessoa. O acessório tem valores que chegam até R$ 10 mil e também pode ser confeccionado com metal, prata e brilhante. Quando utilizadas para fins médicos (e não estéticos), as peças são feitas de resina ou porcelana.