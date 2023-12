Hit ‘Voando pro Pará’, de Joelma, ganha cover em inglês e nova versão viraliza na web

A canção “Voando pro Pará” da cantora Joelma, lançada em 2016, ressurgiu nas redes sociais graças à criatividade dos internautas. O icônico refrão, que já foi interpretado por MC Poze do Rodo por meio da Inteligência Artificial (IA), tornou-se um viral com direito a coreografia no Tik Tok, e agora, ganhou uma nova roupagem com um inusitado cover em inglês, intitulado “Flying to Pará”. A responsável por americanizar o hit paraense foi a cantora paraibana Júlia Regina.

Na publicação feita no Instagram, a cantora imaginou como a música poderia ser cantada em inglês, inclusive, reduzindo até o ritmo da canção. Antes de apresentar a sua interpretação, Júlia provocou curiosidade nos seguidores ao expressar um cansaço descontraído em relação à música de Joelma. Bem humorada, ela brincou: "Gente, eu vou dizer a vocês, eu tô cansada daquela música de Joelma em todo canto […]. É ‘tacacá’ pra lá, ‘tacacá’ pra cá".

A cantora paraibana adicionou ainda mais humor à situação ao legendar seu post com um trocadilho criativo: "Tacacation?", referindo-se à nova versão do single paraense.

O post feito pela cantora foi recebido com entusiasmo pelos seguidores e começou a viralizar na internet. Nos comentários, a maioria dizia se divertir com a nova versão. "Hahahahaa ficou muito bom!!!🥹I will dance, have fun, keep it cool!", disse um internauta. "O que posso dizer? Ficou ótimo! SEMPREEE", afirmou outra.